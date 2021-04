Das LKA NRW führt derzeit Razzien in Nordrhein-Westfalen und Bayern wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung durch. Wohn- und Geschäftsräume eines Rechtsanwalts aus Düsseldorf werden ebenfalls durchsucht.

Razzia Terrorfinanzierung: Anwalt in Düsseldorf unter Verdacht

Düsseldorf. Das LKA führt derzeit Razzien in mehreren NRW-Städten wegen des Vorwurfs der Terrorismusfinanzierung durch. Anwalt aus Düsseldorf unter Verdacht.

Wie das Landeskriminalamt NRW auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, führten Beamte am Donnerstag Razzien unter anderem wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung und Untreue gegen mehrere Beschuldigte aus Nordrhein-Westfalen und Bayern durch. Laut LKA NRW werden Durchsuchungen in den Städten Kaarst, Neuss sowie Düsseldorf durchgeführt.

In dem durch die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf geführten Ermittlungsverfahren ginge es um drei Beschuldigte im Alter von 32 bis 40 Jahren, unter ihnen auch ein Rechtsanwalt aus Düsseldorf, teilt Holger Heming, Pressesprecher der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft mit.

Durchsuchungen in Kaarst, Neuss und Düsseldorf

Die Beschuldigten sind nach den bisherigen Ermittlungen verdächtig, seit 2019 in mittlerer sechsstelliger Höhe Spendengelder für den Verein Ansaar International.

Der Düsseldorfer Rechtsanwalt soll sich zudem durch falsche Angaben gegenüber der für die Bewilligung zuständigen Stelle „Corona-Soforthilfen“ in Höhe von 9.000 Euro erschlichen haben. Er ist außerdem verdächtig, treuhänderisch für den oben genannten Verein verwaltete Geldbeträge in Höhe von circa 200.000 Euro veruntreut zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf.

Ansaar International soll terroristische Vereinigung unterstützt haben

Gegen Verantwortliche dieses Vereins wird in einem gesonderten Verfahren wegen des Verdachts ermittelt, am Bürgerkrieg in Syrien beteiligte Organisationen, unter anderem die ausländische terroristische Vereinigung „Jabhat al-Nusra“ unterstützt zu haben.

Offiziell sammelt der Verein Ansaar International Spenden für hungernde Menschen im Jemen oder Somalia, unterstützt die muslimische Volksgruppe der Uiguren in China. Doch schon länger wird der 2012 in Düsseldorf gegründete Verein vom Verfassungsschutz beobachtet.

Düsseldorfer Verein soll Spitze eines islamistischen Netzwerks sein

Ansaar International soll die Spitze eines islamistischen Netzwerks sein, zum dem auch der ebenfalls in Nordrhein-Westfalen ansässige Verein WWR Help gehört.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird über die Erhebung einer Anklage gegen die Beschuldigten oder die Einstellung des Verfahrens entschieden. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.