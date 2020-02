Düsseldorf. Dank CDU und AfD ist FDP-Landeschef Thomas Kemmerich neuer Ministerpräsident in Thüringen. Viele FDP-Politiker in Düsseldorf reagieren entsetzt.

Thüringen-Wahl: Düsseldorfer FDP ist entsetzt über AfD-Pakt

Politischer Dammbruch in Thüringen: FDP-Mann Thomas Kemmerich ist neuer Ministerpräsident – mit Stimmen der AfD. Die Wahl erschütterte am Mittwoch nicht nur die Berliner Politik, sondern auch die Kollegen in Düsseldorf, vor allem die aus dem Liberalenlager. Schon kurz nach der Wahl twitterte etwa die Düsseldorfer FDP-Frontfrau Marie-Agnes Strack-Zimmermann: „Ich schätze Thomas Kemmerich persönlich. Ich verstehe seinen Wunsch, Ministerpräsident zu werden. Sich aber von jemandem wie Höcke wählen zu lassen, ist unter Demokraten inakzeptabel und unerträglich. Es ist daher ein schlechter Tag für mich als Liberale.“

„Absolut grauenvoll“, findet auch Sönke Willms-Heyng, FDP-Politiker im Stadtbezirk 7, die Wahl. „Wer sich von Faschisten wählen lässt, der verstößt gegen den Grundkonsens der Demokratie“, so Willms-Heyng, der sich als Liberaler schämt. „Das muss dringend aufgearbeitet werden in der Partei und zu Konsequenzen führen“, so der FDP-Politiker. Eine Konsequenz könnte sein, dass Kemmerich aufgefordert wird von der Partei, die Wahl nicht anzunehmen. Dass es überhaupt jedoch dazu gekommen ist, sei „zutiefst parteischädigend“, so Willmas-Heyng. „Wer sich so verhält, schadet unserem Image.“

CDU-Landtagsabgeordneter spricht von „schwieriger Situation“

Christine Rachner aus dem Düsseldorfer FDP-Vorstand ist „überrascht“ von der Wahl und ebenfalls erschüttert, dass es gerade in Thüringen passiert ist.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Rainer Matheisen glaubt, dass Kemmerich „wohl nicht erwartet hatte, gewählt zu werden oder das weniger Stimmen auf die anderen Kandidaten entfallen“. Nun jedoch sei wichtig, dass „die AfD kein Gesicht bekommt“.

Doch Kemmerich wurde auch von der CDU – gemeinsam mit der AfD – unterstützt. Die CDU/CSU-Fraktion hat deshalb bereits Neuwahlen gefordert. Der Düsseldorfer CDU-Landtagsabgeordnete Olaf Lehne hält das insgesamt für eine „schwierige Situation“. „Wir wollen uns alle nicht durch die AfD wählen lassen“, so Lehne. Andererseits seien das nun auch demokratische Wahlen. Wichtig sei, sich nun erst einmal Zeit zu nehmen und einen „kühlen Kopf“ zu bewahren und zu schauen, was mit der Mehrheit möglich ist. „Die AfD muss dabei ja nicht einbezogen werden“, so Lehne. Grüne und SPD hätten sich auch aus der Verantwortung gezogen Insgesamt sei das jedoch „kein erfreulicher Tag“.

Spontane Kundgebung vor dem Kreistagsbüro der FDP

Auch bei den anderen Parteien löst die Wahl in Thüringen Entsetzen aus. So schreibt etwa SPD-Ratsherr Philipp Tacer auf Facebook von einem „politischen Debakel“. „CDU und FDP in Thüringen haben der demokratischen politischen Kultur in unserem Land großen Schaden erwiesen und mit ihrem Paktieren mit der AfD einen Tabubruch begangen.“

Der Düsseldorfer OB-Kandidat der Grünen, Stefan Engstfeld, bringt ebenfalls auf Facebook ein „Pfui! Schämt euch“ – gerichtet an FDP und CDU – hervor.

Die Düsseldorfer Stadtgesellschaft reagierte am Mittwochabend schnell. Für 19 Uhr rief das antifaschistische Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ) spontan zu einer Kundgebung vor das Kreisparteibüro der FDP. „Düsseldorf stellt sich quer engagiert sich seit Jahren konsequent gegen Faschismus und Rassismus. Ein Tabubruch wie in Thüringen können und wollen wir nicht zulassen“, so DSSQ-Sprecher Johannes Dörrenbäche r. „Wir sind wütend und schockiert über die Entscheidung der FDP.“