Tonnengarde spendet für Düsseldorfer Hochwasser-Opfer

Düsseldorf. Spontan hat der Karnevalsverein aus dem Düsseldorfer Norden 35.000 Euro für Düsseldorfer Betroffene des Hochwassers gesammelt.

Die Niederkasseler Tonnengarde aus dem Düsseldorfer Norden hat wieder einmal bewiesen, dass in Eigeninitiative enorme Geldsummen für bedürftige Mitmenschen gesammelt werden können. Innerhalb von nur vier Tagen gelang es Vereinsgeschäftsführer Dino Conti Mica, Spenden in Höhe von 35.000 Euro für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Düsseldorf zu sammeln. Während der Scheckübergabe am Mittwoch an das Vorstandsmitglied der Bürger-Stiftung, Dirk Mecklenbrauck, betonte Conti Mica, dass er unmittelbar nach seinem Urlaub am vergangenen Freitag begonnen habe, Sponsoren, Freunde und Partner der Tonnengarde um Hilfe für die von der Flut betroffenen Menschen in der Landeshauptstadt zu bitten.

Untestützung auch von zwei Banken

Conti Mica dankte insbesondere dem Vorstandssprecher der Volksbank Düsseldorf Neuss, Rainer Mellis, und dem Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Düsseldorf, Michael Meyer, für die großzügige Unterstützung.

Darüber hinaus, so der Geschäftsführer, habe beispielsweise auch das designierte Tonnenbauernpaar Esfandiar Modjahedpour und Sabine Becker keinen Moment gezögert, um sich an der Hilfsaktion zu beteiligen. Dirk Mecklenbrauck dankte anschließend allen Spendern für ihre großzügige Unterstützung. Wieder einmal habe sich gezeigt, sagte er, dass in der Not Düsseldorferinnen und Düsseldorfer für Düsseldorferinnen und Düsseldorfer da sind. Mecklenbrauck sprach von einer „ganz tollen Aktion“ und betonte, dass die Bürger-Stiftung den vom Hochwasser geschädigten Menschen in Düsseldorf bislang rund 130.000 Euro zur Verfügung gestellt habe

