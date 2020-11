Tonnenweise Laub in Düsseldorf

Im Herbst fallen bekanntlich die Blätter von den Bäumen und somit viel Arbeit für die Awista an. Die Düsseldorfer Straßen und Parkanlagen werden regelmäßig vom Laub befreit. Doch nicht alles an Blattwerk kann kompostiert werden. Auch muss ein Teil davon liegen bleiben, um Tieren einen Rückzugsort zu bieten.

Laub wird teilweise auch separat gesammelt

„Die Awista sammelt Laub auf den öffentlichen Straßen im Zuge der routinemäßigen Straßenreinigung. Ein größerer Teil dieses Laubs ist mit dem leider üblichen Kleinmüll wie Zigarettenkippen oder Verpackungen vermischt, der auch sonst auf den Straßen und Gehwegen liegt“, erklärt die Stadt auf Anfrage.

Soweit die örtlichen Gegebenheiten es zuließen, sammle die Awista Herbstlaub aber auch separat – also ohne darin vermischte Abfälle. In den vergangenen Jahren schwankte die Menge wegen den Witterungsbedingungen im Spätsommer und Herbst. „Wenn der Laubfall nach einem trockenen Sommer früh beginnt und sich über einen längeren Zeitraum hinzieht, ist es schwieriger, größere Laubmengen ohne Begleit-Abfälle zu erfassen“, so die Stadt. 2016 seien 430 Tonnen separates Laub eingesammelt worden, 2017 waren es 169 Tonnen, 2018 313 Tonnen und 2019 wiederum 171 Tonnen.

Das Laub, das ohne Begleit-Abfälle mit den Laubsammelmaschinen der Awista erfasst werden kann, wird zu Kompost verarbeitet. Das übrige Laub gelangt mit dem Straßenkehricht in die Müllverbrennungsanlage. Mit Abfällen vermischtes Laub kann nicht in den Kompostierungsanlagen verarbeitet werden, denn Abfälle finden sich sonst hinterher im Kompost, der dann nicht mehr vermarktet werden kann.

Gartenlaub kompostieren

Privatleute können ihr Laub entweder selbst kompostieren oder in die Braune Tonne werfen, erklärt die Stadt. Dabei sei zu bedenken, dass zum Beispiel mit „Birnenrost“ befallenes Laub nicht im heimischen Kompost entsorgt werden sollte. Denn „die in diesen Komposthaufen entstehenden Temperaturen sind nicht hoch genug, um Schadpilze oder auch Larven von Schadinsekten sicher abzutöten.“ Eine solche Hygienisierung gelinge nur in großen kommerziellen Kompostanlagen, heißt es weiter.

„Auch das eingesammelte Kastanienlaub, das von der Miniermotte befallen ist, sollte nicht auf den hauseigenen Komposthaufen im Garten verbracht werden.“ Auch hier könne der kleine Komposthaufen im Garten, anders als die Großkompostierungsanlagen, beim Verrotten nicht ausreichend hohe Temperaturen entwickeln, um die Nachkommen der Miniermotte abzutöten. „Wird dieser Kompost dann in den kommenden Jahren wieder im Garten ausgebracht, verbreiten sich dadurch auch die Miniermotten“, so die Stadt. „Größere Mengen an Laub – wie auch an Grünschnitt – können auch auf den Recyclinghöfen abgegeben werden.

Rückzugsorte für Tiere

„In den Grün-und Parkanlagen wird das Laub auf den Wegen und den Rasenflächen entfernt. Jährlich werden so rund 200 Tonnen Laub von den Rasen- und Wegeflächen in den Parkanlagen zur Kompostierung gebracht“, berichtet die Stadt. „Dies ist mit Kosten von rund 10.000 Euro verbunden. In den Gehölzflächen der Anlagen verbleibt das Laub und dient dadurch als Rückzugsort für kleinere Lebewesen und Tiere. Etwa 15 bis 25 Prozent des anfallenden Laubes verbleibt in den Grünanlagen vor Ort.“

Von Rasen- und Wiesenflächen müsse das Laub entfernt werden, um die darunter liegenden Rasen- oder Wiesenflächen nicht zu schädigen, heißt es weiter. „Im Gegensatz zu vielen anderen Pflanzen, die eine Winterruhe einlegen, wächst Rasen im Herbst weiter, wenn auch nicht so schnell. Gras ist auf ausreichend Sauerstoff und Licht angewiesen, um diese Faktoren in Energie umzuwandeln. Liegen gelassenes Laub lässt kein Licht an die Halme. Die Rasen- und Wiesendecke darunter modert und es resultieren gelbe Flecken und Kahlstellen.“

Wie viel Geld die Stadt für die jährliche Laubentfernung ausgibt, könne jedoch nicht beziffert werden, da es teilweise zusammen mit anderen Abfälle erfasst und entsorgt werde.