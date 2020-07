Torsten Lemmer mischt weiter in der Düsseldorfer Politik mit

Torsten Lemmer, hier Ende Juni in einem Interview mit dem ZDF, mischt in der Düsseldorfer Lokalpolitik weiter mit.

Düsseldorf. Der geschasste Geschäftsführer bleibt Spitzenkandidat der Freien Wähler Düsseldorf. Zusätzlich wird er Wahlkampf-Manager von „Tierschutz hier“.

Von der Ratsfraktion Tierschutz/Freie Wähler in Düsseldorf wurde Torsten Lemmer (50) geschasst. Warum er als Geschäftsführer so kurz vor der Kommunalwahl abgesetzt wurde, darüber hüllen sich die drei Ratsmitglieder, darunter mit Ulrich Wlecke ein Überläufer von der AfD, und auch Lemmer in Schweigen. Das habe man so vereinbart, sagt Lemmer.

Platz 1 auf der Ratsliste für die Freien Wähler

Doch in der Düsseldorfer Politik macht er weiter. Immerhin ist er mit Platz 1 auf der Liste Spitzenkandidat der Freien Wähler für die Wahlen zum Stadtrat am 13. September.

„Seit vielen Jahren arbeiten wir gut, eng und vertrauensvoll mit Torsten Lemmer zusammen“, sagt Hans-Joachim Grumbach, Oberbürgermeister-Kandidat der Freien Wähler. Dass Lemmer weiter auf der auf Platz 1 der Liste stehe, daran gebe es keine Zweifel.

Hans-Joachim Grumbach Oberbürgermeister-Kandidat der Freien Wähler in Düsseldorf. Foto: FW

Und: „Wir freuen uns, dass er sich nach Rückkehr aus seinem Italien-Urlaub voll auf den Wahlkampf konzentrieren wird.“ Man arbeite daran, zwei, besser drei Ratsmandate zu erreichen. Denn: „Wir wollen für Düsseldorf unsere seit 2004 ununterbrochen durchgeführte, unaufgeregte, pragmatische, idologiefreie, bürgernahe Politik für die Menschen im Stadtrat fortsetzen.“

Lemmers neue Aufgabe: Wahlkampf-Manager für „Tierschutz hier“

Und eine weitere Aufgabe hat Lemmer: Bundes- und Landesvorstand der „Aktion Partei für Tierschutz – Tierschutz hier“ haben ihn ab 1. August als Wahlkampf-Manager engagiert. Er werde die Stimme für die Tiere in Nordrhein-Westfalen durch den Wahlkampf führen, heißt es in einer Mitteilung der Partei von Freitag. In seinen mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Kommunalpolitik habe Torsten Lemmer seine politisch gesteckten Ziele immer erreichen können. Auch nach der Kommunalwahl werd die Zusammenarbeit fortgesetzt. „Mit Torsten Lemmer haben wir einen erstklassigen Koordinator zur Umsetzung unserer Wahlkampfarbeit gewinnen können“, sagt Rudolf Görg, Bundesvorsitzender von Tierschutz hier“. Er ist sicher, dass Lemmer mit seinem Team in den einzelnen Städten in NRW Mandate für die Partei erzielen werden. Auch in Düsseldorf tritt „Tierschutz hier“ an, OB-Kandidatin ist Claudia Krüger, die aus dem Hofgarten bekannte „Schwanen-Mutter“ Margarete Bonmariage ist Ratskandidatin. (gömi)