Trotz niedriger Inzidenz: Düsseldorf plant keine Lockerungen

Düsseldorf. In Düsseldorf ist die 7-Tage-Inzidenz seit mehreren Tage niedrig. Lockerungen seien aus zwei Gründen aber bislang nicht geplant.

Die Stadt Düsseldorf will trotz einer niedrigen 7-Tage-Inzidenz vorerst keine Lockdown-Lockerungen vornehmen. Das geht aus einer Stellungnahme der Stadt auf eine NRZ-Anfrage hervor.

Die Stadt vermeldete in den vergangenen Tagen rückläufige Infektionszahlen. (33,8). Auch wenn der Wert am Mittwoch wieder etwas anstieg (40,4) liegt er im Vergleich zu umliegenden Kreise und Kommunen immer noch auffallend niedrig. Die Stadt könnte unter diesen Umständen demnächst möglicherweise (Teil-)Lockerungen anstreben, wie ein Sprecher der Stadt mitteilt: "Gemäß Corona-Schutzverordnung §16 Abs. 3 könnte die Stadt, nach sieben Tagen unter dem Wert von 50, in Absprache mit dem NRW-Gesundheitsministeriums Lockerungen anstreben."

Sorge vor Virus-Mutation

Dabei müsse aber zum einen das Infektionsgeschehen in den umliegenden Kreise berücksichtigt werden. "Zudem sind in der Landeshauptstadt selbst derzeit etwa 27 Prozent aller festgestellten Corona-Infektionen auf die britische Virusmutation zurück zu führen."

Aus diesem Grund werde man derzeit keine Lockerungen in der Stadt anstreben. Oberbürgermeister Stephan Keller sagt dazu: "Der niedrige Inzidenzwert ist ein Erfolg aller Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, die sich an die Regeln halten und so sich und andere schützen. Dafür danke ich Ihnen allen von ganzem Herzen. Ich bitte Sie, dies so weiter zu führen, da die britische Virus-Mutation sehr viel ansteckender ist und so leicht zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen führen könnte."