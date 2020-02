In vielen Städten und Gemeinden schließen die Schulen am Montag wegen der Warnung vor Sturmtief Sabine. In Düsseldorf wurden bisher aber keine Schließungen beschlossen.

Sturmwarnung Trotz Sturmwarnung: Schulen in Düsseldorf öffnen am Montag

Düsseldorf. In vielen NRW-Städten bleiben die Schulen am Montag wegen der Warnung vor Sturmtief Sabine geschlossen. In Düsseldorf bisher aber nicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz Sturmwarnung: Schulen in Düsseldorf öffnen am Montag

In Nordrhein-Westfalen ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in der Nacht von Sonntag auf Montag mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die den ganzen Montag noch anhalten sollen. Bei Unwetterwarnungen des DWD vor Wind und Sturm wird bei der Stadt das Krisenmanagement aktiviert. Mit ausreichend Vorlaufzeit beruft die Feuerwehr Düsseldorf ein „Ämtergremium“ ein, zu dem neben Ämtern der Stadt weitere Beteiligte über zu treffende Maßnahmen (zum Beispiel Schulschließungen) entscheiden. „Das Ergebnis wird unmittelbar nach Entscheidung sowohl an die Medien als auch an die Schulleiterinnen und -leiter kommuniziert“, so die Stadt am Freitag.

Düsseldorfer Schulen werden Montag voraussichtlich öffnen

Nach Stand von Freitagnachmittag werden die Düsseldorfer Schulen am Montag aber öffnen. Schulschließungen wurden im Gegensatz zu anderen NRW-Städten für Montag bisher nicht beschlossen. Das aber könne laut Stadt noch geschehen. „Die Düsseldorfer Schulleiterinnen und -leiter sind gebeten worden ihre dienstlichen Mails abzurufen, um eventuell reagieren zu können. Des Weiteren wurden die Schulleitungen nachdrücklich gebeten, für ihre Schule Vorsorge zu treffen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Daneben ist Folgendes zu beachten:

Bei extremen Wetterlagen können Eltern entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. In diesem Fall ist die Schule von den Eltern umgehend zu informieren.

Die Schulleitungen können nach Rücksprache mit dem Schulträger und unabhängig von der Entscheidung des Krisenmanagements selbst entscheiden, den Unterricht nicht stattfinden zu lassen oder frühzeitig zu beenden, damit keine Gefahr für die Schüler entstehen kann.

Bei Unterrichtsausfall am Morgen müssen die Schulleitungen für die dennoch eintreffenden oder bereits schon anwesenden Schülerinnen und Schüler eine Betreuung gewährleisten, bis diese wieder gefahrlos den Heimweg antreten und zu Hause wieder betreut werden können.

Bei vorzeitigem Unterrichtsende müssen die Schulleitungen ebenfalls für die noch anwesenden Schüler die Betreuung gewährleisten, bis diese wieder gefahrlos den Heimweg antreten und zu Hause wieder betreut werden können.

Ihre Entscheidung müssen die Schulleitungen den Schülern und deren Eltern auf den von ihnen verabredeten Kommunikationswegen bekannt machen.

Sofern durch das Unwetter eine unmittelbare Gefahr im Schulgebäude entsteht (zum Beispiel durch umfallende Bäume, schwere Schäden an Gebäude), entscheidet der Schulträger über eine Schulschließung.