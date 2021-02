Umweltspuren: Für SPD/Volt greifen die Alternativen zu kurz

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Umweltspuren sind bald Geschichte. CDU und Grüne haben Alternativen vorgeschlagen, die greifen SPD/Volt aber zu kurz.

Kommende Woche endet die Zeit der Düsseldorfer Umweltspuren. Heute tritt der Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Hauptthema: die Umweltspuren, die durch diverse Maßnahmen ersetzt werden sollen. Dazu zählen auch die von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) angekündigten intelligenten Ampelsysteme mit Testphase bis 2023. Die Ratsfraktion SPD/Volt wird jedoch einen Änderungsantrag einreichen.

Für sie sind die Ideen von Schwarz/Grün zu kurz gedacht so die Co-Vorsitzende Annika Maus. „Es fehlt ein Gesamtkonzept. Wie sollen die Pendler ohne Auto in die Stadt kommen?“ Auch werden die Ampelsysteme kritisch gesehen. „Die Ampeln werden eingeschaltet, wenn zu viel auf den Straßen los ist – so entsteht aber Stau. Und die Busse stehen dann mit drin“, so der verkehrspolitische Sprecher, Martin Volkenrath, der die Abschaffung der Umweltspuren für viel zu überhastet hält. Zudem sollen die Ampeln nicht vor 2025 installiert werden können. Viel zu spät.

SPD/Volt macht eigene Vorschläge

Die Ratsfraktion SPD/Volt macht daher eine Vielzahl eigener Vorschläge. So seien weitere Park-and-Ride-Parkplätze denkbar, so Volkenrath. Diese sollten aber an Knotenpunkten entstehen, die der Stadt vorgelagert seien.

Das Autobahnkreuz Hilden sei viel geeigneter als der Südpark. Sonst werde es ebenso problematisch wie am Messeparkplatz. Der sei zwar groß, aber „der liegt ja schon fast in der Stadt“. Volkenrath stellt sich zudem Großanlagen mit mindestens 5000 Stellplätzen vor. In der Umgebung sei auch eine Bewirtschaftung denkbar, mit Gastronomie, Supermärkten oder Autowerkstätten. Dadurch könnten wieder Steuereinnahmen generiert werden. Gleichzeitig müsse eine schnelle Anbindung an die Stadt gewährleistet sein.

Die Velorouten indes werden grundsätzlich für eine gute Idee gehalten – müssten aber den Stadtrand miteinbeziehen und als Ganzes und nicht mehr stückweise gebaut werden, so Elke Fobbe, SPD/Volt-Ratsfrau und Mitglied im OVA. Für die Radfahrer müssen dann auch mehr Abstellmöglichkeiten her. Vorstellbar seien etwa mindestens 5000 Abstellmöglichkeiten in zentral gelegenen Parkhäusern. Im Fokus da etwa das am Carlsplatz.

Verbesserungen beim ÖPNV

Für den ÖPNV muss ebenfalls mehr getan werden. Für Martin Volkenrath sind zwei neue Metrobus-Linien denkbar, im Norden von Angermund über Kaiserswerth zur Berliner Allee und eine um Unterrath und Vennhausen anzubinden, von Hilden kommend bis in den Hafen. Die Busse könnten schnell eingerichtet werden, so Volkenrath. Gleichzeitig müsse man aber Beschleunigungsmaßnahmen mitdenken, damit eben die Busse nicht Teil des Staus sind. So könnten etwa Schleusenbereiche oder kurze Busspuren eingerichtet werden.

Doch auch längerfristige Maßnahmen hat die Ratsfraktion im Blick, so Sabrina Proschmann, Mitglied im OVA. So wünscht sich die Fraktion, dass etwa die U 81 sofort komplett geplant wird. Zudem sollen die U 71, U73 und U 81 im Süden verlängert werden. „Wir wollen unbedingt die Verkehrswende und Fahrverbote verhindern“, sagt Volkenrath. Mit den Plänen von Schwarz/Grün befürchtet er jedoch, dass es anders kommt.

Auch der Verkehrsclub Düsseldorf (VCD) bezieht Stellung zu der Abschaffung der Umweltspuren. Dieser sieht durch die Abschaffung „mehr Kfz-Verkehr in Düsseldorf“. Weitere Verbesserungen des Radverkehrsnetzes seien zwar positiv, aber die größte Maßnahme im Ergänzungsantrag zur Beschlussvorlage ist eine neue Straßenachse in Oberbilk, die mehr Verkehr in die Stadt und vor allem auf den Lastring bringen dürfte, so der VCD.

CDU schafft Umweltspuren an

Die CDU erklärte im Vorfeld der Sitzung, warum sie für die Abschaffung der Umweltspuren stimmen wird. Vize-Fraktionschef Andreas Hartnigk, stellvertretender Vorsitzender im Verkehrsausschuss: „Wir als CDU waren politisch von Anfang an gegen die umstrittenen ‚Umweltspuren‘. Unser Ziel war es immer, die Luftqualität in Düsseldorf zu verbessern und Diesel-Fahrverbote abzuwenden. Dieses Ziel erreichen wir mit unserem Änderungsantrag, den wir zusammen mit Bündnis 90/Die Grünen morgen im Verkehrsausschuss stellen. Damit schaffen wir die ‚Umweltspuren‘ zum 1. März ab, denn sie sind ein gescheiterter Verkehrsversuch. Mit ihrer Abschaffung lösen wir eines unserer zentralen Wahlversprechen ein.

Konkret passen wir auf der Merowingerstraße und der Werstener Straße die Ampelschaltungen an und steuern künftig die Verkehrsmenge umweltgerecht. Wir stellen auf smarte Ampeln um, um die Grenzwerte für die Luftqualität einhalten zu können. Zudem verbessern wir die Möglichkeiten für den Radverkehr. Als wichtiger nächster Schritt kommt von uns ein weiteres Maßnahmenpaket zur Luftreinhaltung: u. a. mit mehr Park-and-Ride-Anlagen, ÖPNV-Beschleunigung sowie der Umrüstung des städtischen Fuhrparks.“