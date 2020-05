Polizei und Rettungskräfte sind in Düsseldorf im Einsatz.

Polizeimeldung Unfall in Düsseldorf: Auto kracht auf Hofgartenrampe in U 74

Düsseldorf. Aus ungeklärter Ursache ist ein Mercedes in Düsseldorf-Pempelfort in das Gleisbett der Stadtbahn geraten. 51-Jähriger wurde beim Unfall verletzt.

Im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort ist am Donnerstagmittag ein Auto mit einem Zug der U 74 zusammengestoßen. Der 51 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war gegen 13.30 Uhr auf der Hofgartenrampe in Richtung Heinrich-Heine-Allee unterwegs, als er aus noch ungeklärten Umständen in das Gleisbett geriet und dann von einer heranfahrenden U-Bahn erwischt wurde, wie die Polizei mitteilt.

Der Fahrer der U 74 konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Mercedes. Der 51-Jährige befreite sich nach Angaben der Polizei selbstständig aus dem Auto und wurde mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Auch der Bahnfahrer musste mit einem Schock in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in der Bahn keine weiteren Personen verletzt. Die aufwendige Bergung des Autos dauerte am Donnerstagnachmittag noch an. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren. (red)