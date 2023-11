Uniklinik Düsseldorf: Verdi kündigt nächsten Warnstreik an

Der Streik der Beschäftigten an der Uniklinik Düsseldorf geht in die nächste Runde.

Düsseldorf. Verdi ruft Mitarbeitende der Düsseldorfer Uniklinik am 14. November zum Streik auf. Am 15. November sind Beschäftigte der Bezirksregierung dran.

Der Streik geht in die nächste Runde: Am Dienstag, 14. November, wollen die Beschäftigten des Universitätsklinikums Düsseldorf (UKD) und der Heinrich-Heine-Universität erneut die Arbeit nieder legen, wie es in einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi heißt. Am Mittwoch, 15. November, folgen dann die Beschäftigten von IT.NRW und der Bezirksregierung Düsseldorf.

Sicherung der Reallöhne im Zentrum der Tarifrunde

„Die Lebensmittel-, Energie- und Benzinpreise reißen tiefe Löcher in die Haushaltskassen der Beschäftigten. Viele von ihnen wissen nicht, wie sie sich und ihre Familien über Wasser halten sollen“, berichtet die Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper, Stephanie Peifer. Sie verweist darauf, dass die zum Zeitpunkt niedriger Inflation Ende 2021 vereinbarteletzte Tariferhöhung im Dezember 2022 nur 2,8 Prozent betrug und die dramatischen Preissteigerungen seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht aufgefangen hat. Peifer: „Die Sicherung der Reallöhne durch einen Inflationsausgleich, insbesondere für die Beschäftigten mit mittleren und eher niedrigen Einkommen steht für uns deshalb im Zentrum der Tarifrunde.“ Umso enttäuschender sei gewesen, dass die Arbeitgeber in den ersten Verhandlungsrunden für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder „jede Verantwortung von sich wiesen“: Für den Inflationsausgleich seien nicht die Arbeitgeber zuständig. „Das geht völlig an der Realität vorbei“, kritisiert Peifer weiter.

Es mussten in Düsseldorf bereits OPs verschoben werden

Am 14. November treffen sich die Streikenden der Uniklinik um 7.45 Uhr an der Moorenstraße 5, das ist der Haupteingang des UKD. Um 8 Uhr findet dort eine Auftaktkundgebung statt. Um 8.15 Uhr startet ein Demonstrationszug über das Geländer des UKD und anschließend zum Zakk (Fichtenstraße 40).

Bereits am 7. November, hatten sich nach Angaben von Verdi rund 450 Beschäftigte der Düsseldorfer Uniklinik und mehrerer Tochterunternehmen an einem Warnstreik beteiligt. An dem Tag mussten deshalb auch OPs verschoben werden.

Am 15. November treffen sich die Streikenden der Bezirksregierung Düsseldorf und von IT.NRW ab 8 Uhr im Brauhaus am Dreieck in Derendorf (Blücherstraße 6). Um 10 Uhr startet dort ein Demonstrationszug zum Betriebssitz von IT.NRW an der Derendorfer Allee 1, wo dann um 11 Uhr schließlich die Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf