Vereiste Radwege: Düsseldorfs Awista-Chef entschuldigt sich

Die Awista ist in diesen Tagen in die Kritik geraten.l

Düsseldorf. SPD/Volt-Fraktion hat sich in die Debatte um nicht geräumte Rad- und Fußwege eingeschaltet und fordert Oberbürgermeister Keller zum Handeln auf.

In die Debatte um vereiste und vermatschte Radwege hat sich auch die SPD/Volt-Fraktion eingeschaltet. „Wer die Verkehrswende will, darf Fahrräder nicht im Schnee versinken lassen!“ sagt Martin Volkenrath, verkehrspolitischer Sprecher der Ratsfraktion und fordert OB Stephan Keller zum Handeln auf. „Wir erwarten vom Oberbürgermeister, dass er umgehend dafür Sorge trägt, dass die Awista ihrer Aufgabe nachkommt, die Radwege, vor allem innerhalb des Radhauptnetzes, unmittelbar von Matsch und Schnee freizuräumen und nicht noch mit dem abgeräumten Schnee der Autostraßen zuzudecken!“ Dass Fahrräder mittlerweile wichtige Verkehrsmittel sind, und „nicht nur dazu dienen, bei sommerlichen Temperaturen am Rhein zu lustwandeln“, sollte sich auch bis zur Awista durchgesprochen haben, so Volkenrath weiter.

Ärger wegen Facebook-Post der Awista

Das Entsorgungsunternehmen hatte zudem vergangener Tage viele Radfahrende, vor allem aber auch den ADFC Düsseldorf mit einem Facebook-Post erzürnt. Dort stand, dass Düsseldorf „eben nicht Island“ sei und daher über keine beheizten Radwege verfüge. Auch Verkehrsexperte Volkenrath fand das völlig daneben. „Das passt vielleicht in die Karnevalszeit, wirkt allerdings eher zynisch!“ Awista-Geschäftsführer Peter Ehler sah sich mittlerweile gezwungen, sich für die Äußerungen wiederum via Facebook zu entschuldigen. Der derzeit massive Wintereinbruch fordere den Mitarbeitern in diesen Tagen alles ab. Konsequent arbeite man den Auftrag mit der Stadt Düsseldorf ab. „Operativ ist uns das allerdings besser gelungen als in der Kommunikation, das müssen wir leider zugeben“, so Ehler. „Für nicht angemessene Äußerungen bitten wir herzlich um Entschuldigung!“

„Die Stadt sollte dafür sorgen, dass Verträge eingehalten werden“, sagt indes Mirja Cordes, Ratsfrau der Grünen und somit Bestandteil der schwarz-grünen Kooperation. Cordes ist aber auch Vertreterin der Fahrradlobby. „Es herrscht leider immer noch die Vorstellung, dass bei einem solchen Wetter ohnehin niemand Rad fährt“, sagt sie. „Aber das ist nicht mehr so, es hat sich vieles verändert, und dem muss man Rechnung tragen.“

Für SPD-Verkehrsexperte Volkenrath eine Grundsatzfrage

Für Volkenrath von der SPD/Volt-Fraktion geht es „um Grundsatzfragen der kommunalen Daseinsvorsorge“. Deshalb sei OB Keller gefordert. „Gerade ungeschützte Verkehrsbereiche wie die Rad- und Fußgängerwege bedürfen des besonderen Schutzes, vor allem im Winter!“

Was sagt die Stadt? OB Keller ließ´sich am Donnerstagabend via Pressemitteilung zitieren. „Die Landeshauptstadt wird den Winterdienst im Zuge des Ausbaus des Radwegenetzes im Sinne einer fahrradfreundlichen Entwicklung ausdehnen. Vor dem Hintergrund der Vorgaben der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, die für neue Radfahrstreifen und -wege ohnehin deutlich größere Breiten vorsieht, wird der Winterdienst auf diesen Radwegen in den kommenden Jahren angepasst, erweitert und auch zunehmend separat ausgeführt werden“, so Keller. Das werde auch dazu führen, dass der Übersichtsplan „Winterstrecken“ aktualisiert werde, so Keller. Für konkrete Vorschläge zur Ausweitung des Radwege-Winterdienstes sei er übrigens dankbar. Fachverwaltung und Awista würden diese Vorschläge gerne in die Prüfung zur zukünftigen grundsätzlichen Optimierung des Winterdienstes aufnehmen.