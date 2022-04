Verkehr am Düsseldorfer Flughafen nimmt stark zu

Düsseldorf. Airport-Chef freut sich über 800.000 Passagiere in den Osterferien. „Bürger gegen Fluglärm“ sauer über Anwohner-Belastung durch verspätete Flüge.

Der Düsseldorfer Flughafen ist zufrieden mit den Osterferien. Rund 800.000 Passagiere sind vom 8. bis 24. April gestartet oder gelandet. Das sind mehr als 60 Prozent verglichen mit den Osterferien 2019 vor Ausbruch der Pandemie. Allein am letzten Ferienwochenende verzeichnete der Airport mehr als 160.000 Reisende. Der verkehrsstärkste Tag war der vergangene Sonntag mit mehr als 58.000 Passagieren. „Über diese Verkehrszahlen freuen wir uns sehr, denn damit erleben wir ein rundum lebendiges Terminal voller Reiselust, Urlaubsstimmung und Wiedersehensfreude“, sagte Flughafen-Chef Thomas Schnalke.

Airport-Chef Thomas Schnalke freut sich über den starken Oster-Reiseverkehr am Düsseldorfer Flughafen. Foto: Andreas Wiese / Flughafen Düsseldorf

Doch was ihn freut, nervt den Verein „Bürgern gegen Fluglärm“: „Wie von uns befürchtet, haben die Verspätungen am Flughafen mit Einsetzen der Osterreisewelle wieder stark zugenommen.“ Besonders zu Ferienbeginn und zum Ferienende seien die Verspätungen höher als üblich gewesen und auch höher als in den Osterferien vor der Pandemie. Nach Berechnungen des Vereins starteten in den Osterferien 56 Prozent der Flieger mehr als 15 Minuten nach der geplanten Zeit, im Jahr 2019 waren es nur 53 Prozent: „Am Samstag zu Ferienbeginn waren es sogar 86 Prozent (gegenüber 66 Prozent in 2019), und zum Ferienende waren es am Samstag 72 Prozent, dagegen 2019 67 Prozent.“ Auch die verspäteten Landungen nach 23 Uhr seien fast so hoch wie vor der Pandemie gewesen: In diesem Jahr in Summe 41, in 2019 waren es 48.

„Belastung für Anwohner so hoch wie vor Corona“

„Die Belastung der Anwohner ist schon wieder so hoch wie vor Corona, obwohl die Verkehrsmengen noch viel niedriger sind“, sagt Christoph Lange, Vorsitzender von „Bürger gegen Fluglärm. „Wie soll das erst werden, wenn der Flugverkehr noch weiter steigt? Flughafen, Fluggesellschaften und Flugsicherung verweisen zwar immer auf Personalengpässe, aber das war abzusehen und lange angekündigt.“ Es könne nicht sein, dass wieder einmal die Anwohner unter der knappen Personalplanung der Luftfahrtbranche leiden müssen.“ NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes wird aufgefordert, endlich strengere Nachtflugregeln einzuführen und vor allem eine konsequente Überwachung der Einhaltung.

Schnalke: „Nur vereinzelt Wartezeiten“

Flughafen-Chef Schnalke räumte ein, dass es aktuell bei den am Flughafen tätigen Firmen aufgrund der angespannten Arbeitsmarktsituation und nicht planbarer Corona-Krankenstände zu Engpässen im Personalbereich komme. Vor allem das für die Sicherheitskontrollen zuständige Unternehmen DSW sorgte mit Fehlplanungen seit Monaten für Schlagzeilen und langen Wartezeiten für abfliegende Fluggäste. Für ihn ist es daher umso erfreulicher, dass „die Passagiere am Flughafen im Ferienzeitraum dank der intensiven Vorbereitungen aller Beteiligten nur vereinzelt etwas längere Wartezeiten beim Check-in oder den Sicherheitskontrollen in Kauf nehmen“ mussten.

