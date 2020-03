Virus fordert ersten Todesfall in Düsseldorf

Mit Stand Sonntag, 15. März, 16 Uhr, gab es in Düsseldorf insgesamt 54 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Der 81-Jährige, der vor einer Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde und eine Vorerkrankung hatte, ist am Sonntag verstorben. Dutzende Rachenabstriche wurden vorgenommen und müssen zum Teil noch ausgewertet werden. Die Betroffenen haben sich nicht nur an anderen Orten im In- und Ausland angesteckt, sondern es gab auch weitere Übertragungen innerhalb Düsseldorfs, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Beim Infotelefon unter 0211-8996090 erhielten am Samstag 1803 Anruferinnen und Anrufer Antworten auf ihre Fragen, am Sonntag waren es bis 16 Uhr insgesamt 859 Anfragen, die beantwortet wurden.

Neue Versorgungshotline

Die neue Versorgungshotline des Amtes für Soziales unter der Rufnummer 0211-8998999 verzeichnet am Samstag, also dem ersten Tag an dem die Nummer geschaltet war, insgesamt 41 Anrufe. Die Anliegen waren sehr breit gefächert. Letzlich brauchte nur ein Bürger tatsächlich Unterstützung, die dann organisiert wurde. Ein gewichtiger Anteil der Anruferinnen und Anrufer wurde an das bereits bestehende Corona-Informationstelefon verwiesen, da sie allgemeine Fragen zum Coronavirus hatten, die bei der Versorgungshotline nicht beantwortet werden können.

Etliche Bürgerinnen und Bürger erkundigten sich vorsorglich, wie ihnen im Fall einer Unterversorgung geholfen werden könnte. Viele Bürger boten auch ihre Hilfe an und wollen sich ehrenamtlich engagieren. Sie sollen sich laut Stadt bei den Freiwilligen-Agenturen melden, „die am ehesten wissen, wo im Moment Unterstützung gebraucht wird“.