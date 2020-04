Vorschläge des DGB Düsseldorf nicht berücksichtigt

Düsseldorf. Gewerkschaftsbund Düsseldorf bezieht kritisch Stellung zu einem Schreiben von Oberbürgermeister Geisel an Armin Laschet.

Knatsch zwischen Stadt und dem Düsseldorfer DGB? Nach einem Brief von OB Thomas Geisel an Ministerpräsident Laschet (NRZ von Samstag) sah sich der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbund veranlasst, nun ebenfalls an Laschet zu schreiben. Der OB hatte in dem Schreiben ausführlich Überlegungen zu Änderungsvorschlägen bezüglich der Corona-Schutzverordnung darlegt und „dabei den Eindruck erweckt, als seien diese Vorschläge auch mit dem DGB in Düsseldorf abgestimmt worden“, heißt es dazu in dem Schreiben an Laschet, das von der Stadtverbandsvorsitzenden Sigrid Wolf unterzeichnet ist.

Es sei zutreffend, dass der DGB Düsseldorf an zwei Videokonferenzen zur Erörterung der aktuellen Lage mit dem OB und Vertretern der Düsseldorfer Wirtschaft und Arbeitsagentur beteiligt waren. „Aber es ist uns sehr wichtig Ihnen mitzuteilen, dass wir die in dem Brief vom 9. April aufgeführten Maßnahmen so nicht abgestimmt haben“, so der DGB in seinem Schreiben. Es habe sich um einen Meinungsaustausch gehandelt, bei dem auch sehr unterschiedliche Auffassungen zum Ausdruck kamen, die in dem Brief des OB nicht zum Ausdruck kamen.

Keine unmittelbare Öffnung der Beschränkungen

So unterstütze der DGB Düsseldorf nicht die Öffnung von Beschränkungen unmittelbar nachdem 19. April. Auch existiere keinesfalls eine Notwendigkeit von Sonntagsöffnungen der Geschäfte des Einzelhandels. Das habe man auch in der Videokonferenz sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.

Der DGB kritisiert zudem, dass die eigenen Vorschläge und Haltungen in Geisels Brief keine Erwähnung finden wie etwa die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 80 Prozent des üblichen Nettoeinkommens, weil die bisher gesetzlich gültigen 60 bzw. 67 Prozent für viele Beschäftigte existenzielle Nöte auslösen oder die auch zukünftige Sicherstellung von ausreichender Schutzausrüstung insbesondere für Beschäftigte in Kliniken und Altenpflegeheimen.

Prüfungen bringen Ungerechtigkeiten

Auch könne man sich beim DGB Düsseldorf nicht vorstellen, dass Kitas und Schulen am 20. April wieder sicher beginnen können. „Diskussion über eine mögliche Öffnung der Schulen und Kitas müssen ‘auf Sicht gefahren’ werden – mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie und die Einschätzung der Situation durch medizinische Experten. Sonst würden die Beschäftigten schwer einschätzbaren Risiken ausgesetzt werden“, heißt e in dem Schreiben. Das Abitur, Fachhochschulreife, Berufsabschlüsse und Abschlussprüfungen in der 10. Klasse können auch mit den Durchschnittsnoten der letzten Halbjahre berechnet werden– plus eines „Corona-Bonus“. Das bedeutet: Im Zweifel soll die Bewertung zugunsten des Schülers ausfallen. Die Prüfungen jetzt durchzuziehen, bringe Ungerechtigkeiten mit sich und trägt dem Gesundheitsschutz und einem Gleichbehandlungsgebot der Schüler nicht Rechnung.

Der DGB Düsseldorf hat zudem die Bildung eines Härtefallfonds von der Stadt für Beschäftigte in Düsseldorf vorgeschlagen, um existenzielle Härten abzuwenden bzw. abzumildern.