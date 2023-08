Waffenverbot: Polizei findet Messer und Schlagstöcke

Düsseldorf. Verstärkter Einsatz gegen Gewaltkriminalität in der Düsseldorfer Altstadt: Die Beamtinnen und Beamte kontrollierten 9642 Personen in der Altstadt.

Zwei Schlagstöcke und sieben Messer sowie auch in 13 Fällen Betäubungsmittel konnte die Polizei bei einer Schwerpunktaktion gegen Gewaltkriminalität am Freitagabend beschlagnahmen. An den U-Bahn-Abgängen am Bolker Stern waren Polizistinnen und Polizisten am Freitag im Rahmen eines behördenübergreifenden Aktionstags sogar bis in die späte Nacht im Einsatz.

23 Platzverweise und 30 Gefährderansprachen

Es ging eigentlich bei den Schwerpunktkontrollen vor allem um die Einhaltung der Regeln in der Waffenverbotszone der Altstadt. Es wurden nahezu alle über die U-Bahn-Aufgänge einströmenden Personen angesprochen, oberflächlich abgetastet und mitgeführte Taschen und Rucksäcke in Augenschein genommen. Bei konkreten Verdachtsfällen erfolgten Durchsuchungen in bereitgestellten Durchsuchungszelten in der Nähe der U-Bahn-Abgänge. Bei dieser konzertierten Aktion wurden in der Nacht auf Samstag insgesamt 9642 Personen kontrolliert. 23 Platzverweise und 30 Gefährderansprachen wurden von den Einsatzkräften ausgesprochen. Drei Menschen wurden in Gewahrsam und eine Person festgenommen.

Polizei: Moderates Einsatzaufkommen

„Das Einsatzaufkommen war moderat, die Stimmung unter den Besuchern größtenteils friedlich. Nach 1 Uhr nachts kam es vereinzelt zu Streitigkeiten. Die Sachverhalte konnten in den meisten Fällen durch die Polizeikräfte allerdings schnell entschärft werden,“ erklärte ein Sprecher der Einsatzleitung von der Polizeiinspektion Mitte.

