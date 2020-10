Warnstreik: Stadt setzt Umweltspuren außer Kraft

Düsseldorf. Verdi hat für Donnerstag erneut zum Warnstreik im ÖPNV aufgerufen. Umweltspuren dürfen am Streiktag genutzt werden.

Die Stadt Düsseldorf setzt am Donnerstag, 8. Oktober, temporär für die Dauer von einem Tag die Umweltspur an der Werstener Straße außer Kraft. Beide Fahrspuren können somit für den Autoverkehr genutzt werden. Hintergrund ist der für diesen Tag angekündigte, ganztägige Warnstreik, der auch Busse und Bahnen der Rheinbahn betrifft. Dadurch gebe es nun für die Pendler keine Möglichkeit, auf den öffentlichen Personennahverkehr auszuweichen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Mit Wegfall von Bussen und Straßen-/Stadtbahnen ergebe sich eine andere verkehrliche Situation. Es sei zu erwarten, dass sich das Kfz-Aufkommen an diesem Tag erhöhen wird. Das habe bereits der letzte Warnstreik gezeigt.

CDU in Lierenfeld hatte Aufhebung auch gefordert

Die Umweltspur wurde neben der coronabedingten Suspension bereits einmal bei einem Unfall auf der Autobahn A 46 mit notwendiger Ableitung des Autoverkehrs über die Werstener Straße kurzfristig aufgehoben. Diese Aufhebung sei laut Stadtverwaltung gut verlaufen und war entsprechend wirksam. Sämtliche verkehrliche Veränderungen würden in die abschließende Evaluation der Umweltspur mit aufgenommen.

Die CDU in Lierenfeld hat am Dienstag gefordert, nicht nur die südliche, sondern alle drei Umweltspuren am Streiktag frei zu geben, zudem Sonderfahrstreifen wie die Sperrfläche auf der Oberbilker Allee temporär für den Autoverkehr frei zu schalten.