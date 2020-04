Warum Düsseldorfs SPD-Chef für eine Mundschutz-Pflicht ist

Düsseldorf. Der Düsseldorfer SPD-Chef und Bundestagsabgeordnete Andreas Rimkus trägt eine Mund-Nasen-Maske. Auch seine Mitarbeiter hat er damit ausgestattet.

Wenn Andreas Rimkus am Dienstag nach Berlin fliegt, dann trägt der Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete im Flugzeug einen Mund-Nasen-Schutz. Diese Gesichtsmaske ist für ihn selbstverständlich. Auch in Düsseldorf ist Rimkus damit unterwegs. „Immer wenn es Situationen gibt, in denen es nicht genügend Mindestabstand gibt“, sagt er. „Dann kommt das Läppchen raus.“ Bei der Schlange vor dem Bäcker zum Beispiel. Oder im Supermarkt. Den Schutz hat der Düsseldorfer SPD-Vorsitzende immer dabei und zückt ihn immer wenn es nötig ist. Und das ist gar nicht mal so selten.

Rote Socken hat Andreas Rimkus schon - und jetzt auch noch eine rote Mund-Nasen-Schutzmaske... Foto: Rimkus

Tragepflicht? Rimkus findet das gut

Zwar gibt es in Deutschland lediglich noch ein Gesichtsmasken-„Gebot“ und keine Gesichtsmasken-„Pflicht“, gegen eine Tragepflicht hätte der Düsseldorfer SPD aber nichts einzuwenden. Und so hat er auch sein Büro-Team in Berlin mit Masken ausgestattet. Gearbeitet wird nur mit Mundschutz.

Wenn das alle Menschen machen würden, wird die Ausbreitung des Virus nennenswert gestoppt. Das haben die kaum noch vorhandenen Neuinfektionen in Jena gezeigt: Die ostdeutsche Stadt hatte als erste Stadt eine Maskenpflicht eingeführt. Der Erfolg gibt dieser Entscheidung Recht. Neuinfektionen gab es in Jena seit dem nicht mehr – obwohl Experten anfangs die Sinnhaftigkeit von Schutzmasken in Frage gestellt hatten.

In Deutschland gibt es nicht Masken

Problem ist, dass es in Deutschland nicht genügend Masken gibt und auch nicht jeder bereit ist, Geld für Mundschutzmasken aus Stoff auszugeben. Und so lobt Andreas Rimkus die Aktion der Stadt Düsseldorf, die seit Montag 100.000 Hygiene-Kits mit Masken verteilen lässt. Hauptsächlich an Bus- und Straßenbahnhaltestellen. (gömi)