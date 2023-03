„Was weg ist, kommt nicht mehr wieder“

Düsseldorf. In der SPD-Zentrale wurde über industriepolitische Herausforderungen in Düsseldorf diskutiert. Bundespolitikerin Zanda Martens hatte eingeladen.

Volles Haus in der SPD-Zentrale an der Kavalleriestraße: Die Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete Zanda Martens hatte eine breite Auswahl von Expertinnen und Experten eingeladen, die gemeinsam über Zustand, Herausforderungen und Zukunft der Industrie in der NRW-Landeshauptstadt sprechen sollten. „Viele kennen Düsseldorf nur als Mode- und Messestadt oder als so genannten Schreibtisch des Ruhrgebiets und verkennen die lange Geschichte der eisen- und chemieproduzierenden Industrie seit Mitte des 19. Jahrhunderts“, sagte die SPD-Bundespolitikerin zur Begrüßung.

Nicht so ihre vielfältigen Gäste: Düsseldorfer IHK-Geschäftsführer Gregor Berghausen diskutierte mit Nikolai Juchem (Vorstand des Industriekreises), Birgitta Kubsch-von Harten von der Agentur für Arbeit Düsseldorf, Felix Neugart (NRW.Global Business), Dinah Trompeter von der IG Metall Düsseldorf-Neuss, Jörg Weingarten vom DGB und Fabian Zachel, der dem Verein Zukunft durch Industrie vorsitzt.

100.000 Jobs hängen an Industrie

Rund 100.000 Arbeitsplätze hängen an der in Düsseldorf beheimateten Industrie. Und doch: „Das dickste Brett, das wir zu bohren hatten, war Ratsleuten klarzumachen, dass Düsseldorf eine Industriestadt ist“, berichtete Nikolai Juchem vom Industriekreis Düsseldorf. „Ein industrielles Herz hat es in Düsseldorf immer gegeben“, fügte IHK-Geschäftsführer Gregor Berghausen hinzu. Doch wenn es um zukünftige Industriepolitik in der Landeshauptstadt gehe, dann gehe es auch um Flächenfragen: „Eine Stadt kann nur Industrie ansiedeln, wo sie dazu Fläche hat.“

Lob erfuhr von den Diskutanten der bestehende Masterplan Industrie. Immerhin: „Düsseldorf ist schon sehr attraktiv als Standort“, stellte Felix Neugart fest. Von den rund 420 Unternehmen, die sich zuletzt jährlich von außerhalb in NRW ansiedelten, habe es etwa ein Drittel nach Düsseldorf gezogen. Das liege am Flughafen und kulturellen Faktoren, aber auch an der guten Anbindung an den Rest von NRW, so Neugart. Doch die Landeshauptstadt steht im internationalen Wettbewerb auch vor Herausforderungen – etwa, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit der mittlerweile hohen Energiepreise geht. Zwar sei es zu früh, von Deindustrialisierung zu sprechen, doch der Verbleib von Unternehmen vor Ort müsse dringend gesichert werden, warnte Juchem: „Was einmal weg ist, kommt nicht mehr wieder“.

Jahrelang versäumte Industriepolitik in ganz Deutschland

Eine jahrelang versäumte Industriepolitik in Deutschland bemängelten die Teilnehmer, und forderten von der Politik, dass für Unternehmen Klarheit geschaffen wird. Deutschland und die Europäische Union müssten außerdem eine Antwort auf den amerikanischen „Inflation Reduction Act“ aufstellen, der millionenschwere Wirtschaftsinvestitionen beinhaltet. Gewerkschaftsbund und Industrievertreter standen in dieser Thematik Seite an Seite. „Industrie ist Teil der Lösung und nicht des Problems“, machte DGB-Industrie-Experte Jörg Weingarten auch zum ökologischen Umbau klar.

Auch bei der Verfügbarkeit von Fachkräften gibt es Probleme – sie haben etwa Schwierigkeiten sich das Wohnen in der Landeshauptstadt zu leisten. Neben Azubiwohnheimen kamen dazu auch mögliche Werkswohnungen ins Gespräch. Aber auch die Attraktivität der Ausbildungsberufe in der Industrie müsse noch steigen, so die einhellige Meinung. Dazu gehöre Bezahlung wie auch andere Aspekte, erklärte IG-Metall Gewerkschafterin Dinah Trompeter, die auch eine Präsenz von Unternehmen in den Nachbarschaften durch Nachhilfe- und Sportangebote ins Gespräch brachte.

Ausbildungen im Bereich Heizung und Sanitär werden beliebter

Arbeitsagentur-Geschäftsführerin Birgitta Kubsch-von Harten konnte von einem bereits laufenden positiven Imagewandel berichten: So seien Ausbildungen im Bereich Heizung und Sanitär von den hinteren Plätzen mittlerweile in die Top Zehn der beliebtesten Ausbildungen gerutscht. Junge Menschen für Industrieberufe begeistern – darauf blickte auch Fabian Zachel zurück. Sein Verein gehört zu den Veranstaltern der „Langen Nacht der Industrie“, die bis vor der Pandemie jährlich stattfand. „Wir wollen dabei zeigen: Wer ist die Industrie, was steckt hinter den Werkstoren.“ Zu den Führungen kamen auch immer viele junge Menschen, erklärt er. „Wir arbeiten aktuell an einem Nachfolgeformat.“

