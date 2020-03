Wegen Coronavirus: Fortuna ohne Zuschauer in der Arena

Nach dem die NRW-Regierung wegen des Coronavirus’ nun mit einem Erlass die Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern gefordert hat, hat sich Düsseldorfs OB Thomas Geisel bei einer Pressekonferenz geäußert: „Wir haben Fortuna verboten, Zuschauer in die Arena zu lassen“, sagte Geisel gegenüber Medienvertretern am Dienstagnachmittag.

Geisel wünscht sich eine bundeseinheitliche Lösung für die Bundesligaspiele, da es sonst auch um Wettbewerbsverzerrung gehe. Nach dem Erlass der Landesregierung an die Kommunen müssen auch in Düsseldorf alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abgesagt werden.

Brill: Für einige Veranstalter ist das existenzbedrohend

Für einige Veranstalter sei das existenzbedrohend, so Michael Brill, Geschäftsführer der städtischen Tochter D’Live. Brill spricht am Dienstag von 38 Veranstaltungen, die bis Mitte April von dem Erlass im Rather Dome, der Arena und Mitsubishihalle betroffen seien.

Man versuche, diese Veranstaltungen zu verlegen, nicht abzusagen. Bei der Hälfte soll das laut Brill auch klappen. Es gehe insgesamt um 300.000 bis 350.000 bereits verkaufte Karten. (GöMi)