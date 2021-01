Schulen Weiterführende Schulen: So läuft die Anmeldung in Düsseldorf

Düsseldorf. Im Sommer wechseln voraussichtlich mehr als 5000 Kinder in Düsseldorf auf eine weiterführende Schule. Die Anmeldungen beginnen bald.

Es ist alles andere als ein normales Schuljahr. Die Corona-Pandemie hat den Alltag von Schülerinnen und Schülern an Grund- und weiterführenden Schulen in der Stadt mächtig auf den Kopf gestellt. Während Eltern, Lehrer und die Politik noch an den richtigen Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie im Schulbetrieb feilen, machen sich viele Viertklässler und ihre Eltern auch Gedanken darüber, welche Schule die Kleinen ab dem Sommer besuchen werden. Denn dann stehen die Schulformwechsel an.

Ende Januar sollen die Zeugnisse für das erste Halbjahr 2020/21 vergeben werden, mit denen sich die Viertklässler dann bei den weiterführenden Schulen in der Stadt anmelden müssen. In diesem Jahr besuchen in Düsseldorf 5136 Schülerinnen und Schüler die vierte Klasse einer städtischen Grundschule, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Dabei muss aber beachtet werden, dass die Zahl der tatsächlichen Anmeldungen an den weiterführenden Schulen erfahrungsgemäß leicht von der Zahl der Viertklässler abweicht. Gründe hierfür seien laut Stadt private Ersatzschulen, Zu- und Wegzüge nach und von Düsseldorf sowie Schülerinnen und Schüler, die die 4. Klasse wiederholen müssen.

Schulwechsel: Anmeldungen ab 1. Februar

Die Anmeldungen für die weiterführenden städtischen Schulen beginnen am Montag, den 1. Februar und laufen bis zum Donnerstag, 4. Februar. Die Stadt weist darauf hin, dass Anmeldungen nur mit vorheriger Terminvergabe möglich sind. Termine für die jeweilige Schule können online vereinbart werden.

Ob die Kinder dann an der gewünschten Schule bzw. überhaupt in der gewünschten Schulform einen Platz bekommen, hängt von der Nachfrage ab. Die Stadt Düsseldorf merkt an, dass "aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen Jahren" damit gerechnet werden muss, dass "nicht alle Kinder an den gewünschten Schulen aufgenommen werden können."

Nachfrage nach Gesamtschulen besonders hoch

Die Nachfrage hängt dabei größtenteils von der Schulform ab, wie die Stadt auf Anfrage der Redaktion mitteilt. "In den letzten beiden Jahren konnten alle Schülerinnen und Schüler, die sich an einer Hauptschule, einer Realschule oder einem Gymnasium angemeldet haben, einen Platz an ihrer gewünschten Schulform erhalten." In Einzelfällen seien "möglichst wohnortnahe Umberatungen zu anderen Schulen der gleichen Schulform nötig" gewesen, da einzelne Standorte nicht die erforderlichen Kapazitäten hatten.

Anders sah dies bei Gesamtschulen aus: "Lediglich bei den Gesamtschulen konnten nicht alle Schülerinnen und Schüler, die sich an dieser Schulform angemeldet haben, einen Platz an dieser Schulform erhalten, da die Anmeldungen die gesamtstädtischen Kapazitäten überschritten hatten. In diesen Fällen wurde dann zu freien Plätzen an anderen Schulformen, insbesondere den Real- und Hauptschulen, umberaten", heißt es von der Stadt. Auch in diesem Jahr erwartet der Schulträger ähnliche Zahlen. Genaue Prognosen seien nicht möglich.