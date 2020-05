Weniger ist mehr

NRZ-Redakteur Götz Middeldorf über Fleischkonsum und die zuständigen in der Industrie.

Ich esse Fleisch. Gerne. Die Grill-Saison ist für mich eröffnet. Aber: Fleisch-Konsum habe ich radikal herunter gefahren. Seit Jahren. Nicht erst, als jetzt durch die Corona-Krise die Zustände in den Schlachthäusern wieder einmal in die Öffentlichkeit gespült wurden.

Wenn wir Zuhause Fleisch essen, dann holen wir es beim Metzger unsere Vertrauens. Dort, wo versichert wird, dass die Tiere in der Region aufwaschen und die Arbeitsbedingungen stimmen.

Mir ist bewusst, dass viele aus finanziellen Gründen auf Supermarkt- und Billig-Fleisch angewiesen sind. Aber ich appelliere, es so zu machen wie ich: Weniger kaufen, dann aber bewusst. Vielleicht ändern sich so endlich die Zustände in deutschen Schlachthöfen.