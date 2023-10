Weniger Müll – Stadt Düsseldorf senkt die Abfallgebühren

Düsseldorf. Neue Kalkulation wirkt sich auf die die Abfallgebühren in Düsseldorf aus. Wie viel die Bürgerinnen und Bürger 2024 zahlen müssen.

Die Entwicklung in der Abfallentsorgung ist 2022 wie auch im ersten Halbjahr 2023 von einer Abnahme der Abfallmengen geprägt. Heißt, die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer produzieren weniger Müll. Dies führt laut Stadt dazu, dass für Ende 2023 mit einer Rücklage von rund 3,38 Millionen Euro im Abfall-Gebührenhaushalt gerechnet wird, die gebührendämpfend in die Kalkulation für 2024 einfließt. Im Ergebnis führt dies dazu, dass eine kleine Reduzierung der Restmüllgebühren für das Jahr 2024 im Durchschnitt um 0,5 Prozent möglich ist. Für eine 120-Liter-Restmülltonne im Vollservice beispielsweise sinkt die Gebühr von 532,56 Euro (2023) auf 529,68 Euro (2024), also um 2,88 Euro im Jahr. Die Vollservice-Zusatzgebühr für Biotonne und blaue Tonne bleibt unverändert.

Änderungen auch bei der Straßenreinigung

Auch bei der Straßenreinigung macht sich die Einführung der CO 2 -Abgabe für Müllverbrennungsanlagen ab 2024 bemerkbar: Für die Verbrennung des Straßenkehrichts rechnet die Verwaltung hier mit Zusatzkosten in Höhe von 0,2 Millionen Euro. Im Ergebnis müssen die Gebühren für die Straßenreinigung für 2024 im Durchschnitt um circa 1,3 Prozent erhöht werden. Für ein Grundstück mit 10 Metern Veranlagungslänge zu einer Straße in Reinigungsklasse C mit wöchentlicher Reinigung entspricht dies einer Erhöhung von 1,20 Euro im Jahr.

Zusatzkosten entstehen ab 2024 durch die Einführung einer gesetzlichen Pflicht zur Zahlung einer CO 2 -Abgabe für Müllverbrennungsanlagen. Dafür ist ein Betrag von 1,8 Millionen Euro angesetzt. Weitere Kostensteigerungen gibt es durch höhere Personalkosten sowie die aufwändige Entfernung von Abfällen aus städtischen Parkanlagen.

Neue Zahlen werden im Ausschuss vorgestellt

Die Stadtverwaltung wird im Ausschusses für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz an diesem Freitag die Kalkulation der Abfall- und Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2024 vorstellen.

