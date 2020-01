Weniger Verkehrssünder in Düsseldorf erwischt

Die Zahl ertappter Verkehrssünder hat in Düsseldorf 2019 im Vergleich zum Vorjahr in allen Bereichen leicht abgenommen. 459.178 Falschparker und 233.478 Temposünder wurden ertappt, so das Ordnungsamt. 2018 waren es 478.775 Falschparker und 243.415 Temposünder. Die Stadt kassierte an Geldbußen rund 15,8 Millionen Euro (2018: 16,4 Millionen). Dem stehen Ausgaben für Personal und Material von 13,5 Millionen Euro gegenüber.

233.478 Autofahrer bekamen Post wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen

Geschwindigkeitsüberwachung: Vergangenes Jahr haben 233.478 Autofahrer Post von der Stadt erhalten, weil sie im Stadtgebiet zu schnell gefahren waren (2018 = 243.415). Im Rheinufertunnel wurden mit 100.075 die meisten Verstöße registriert (Vorjahr 84.407). Das Höchsttempo wurde dort im September von 70 auf 60 reduziert. Ein Autofahrer raste im März mit 150 Sachen durch den Tunnel.

Die Überwachungsanlage auf der Autobahn 44 wurde nur bis März betrieben, da anschließend zwischen Ratingen und der Messe gebaut wurde. Bis dahin waren 9.666 Autofahrer zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug dort im März 181 Stundenkilometer anstatt der erlaubten 100.

An den anderen zehn Überwachungsanlagen im Stadtgebiet – inklusive der im Juni in Betrieb genommenen Anlage am Nordstern – waren 48.231 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs (2018: 60.994).

Der Rückgang der Fallzahlen ist ein Erfolg für die Unfallvermeidung gerade an relativ neuen Standorten, denn er ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass an den Überwachungsanlagen der Kreuzung Mörsenbroicher Ei die Geschwindigkeitsüberschreitungen um 27 Prozent und an der Kreuzung Münchener Straße/Itterstraße sogar um 45 Prozent zurückgegangen sind.

Die Einhaltung der Tempolimits wird auch mit mobilen Messgeräten kontrolliert. An mehr als 700 Standorten in der Stadt geht es vor allem um den Schutz von Schulwegen, die Sicherheit vor Senioreneinrichtungen und Krankenhäusern oder allgemein um Unfallhäufungsstellen. Dabei wurden 75.506 Verkehrssünder ertappt (Vorjahr: 50.172). In die Zahlen fließen nun auch erstmals die Fälle mit ein, die mit dem Geschwindigkeitsüberwachungsanhänger erfasst wurden. Dieser Anhänger schließt die Lücke zwischen mobilen Kontrollen mittels Radarwagen und stationären Überwachungsanlagen. Er misst an wechselnden Standorten mehrere Tage rund um die Uhr. Diese Messtechnik stößt auch bei Anwohnern und Bezirksvertretern auf ein positives Echo. Schon jetzt gibt es diverse Vormerkungen von Gefahrenstellen, an denen der Anhänger eingesetzt werden soll.

211 Kräfte Ordnungsamt Düsseldorf hat zwei Außendienste Die städtische Verkehrsüberwachung ist mit derzeit 107 Dienstkräften der größere der beiden Außendienste des Ordnungsamtes. Sie überwacht den ruhenden Straßenverkehr sowie die Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung. Die Mitarbeiter sind zu Fuß, per Fahrrad, Motorroller oder Auto unterwegs. In diesem Jahr wurden elf neue Mitarbeiter eingestellt. Weitere Auswahl- und Einstellungsverfahren finden derzeit statt. Der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) als zweiter Außendienst mit 104 Mitarbeitenden achtet neben dem Bürgerservice auf die Einhaltung sonstiger Vorschriften wie der Straßenordnung, der Sondernutzungssatzung, des Landeshundegesetzes oder des Landesimmissionsschutzgesetzes.





Rotlichtüberwachung: Wegen Missachtens einer roten Ampel wurden 9125 Bußgeldverfahren eingeleitet (Vorjahreswert nicht verfügbar). Die meisten Verstöße wurden am „Nordstern“ festgestellt (7540).



Ruhender Verkehr: Vom Ordnungsamt wurden 459.178 Halt- und Parkverstöße mit Verwarn- oder Bußgeldern geahndet (2018: 478.775). Der Löwenanteil entfiel auf Verstöße gegen Regelungen für die Benutzung legaler Parkplätze, wie zum Beispiel Höchstparkdauern oder Parkscheinpflichten. Dort setzten sich 185.386 (2018: 205.591) Menschen über Vorschriften hinweg und bildeten damit einen typischen Anlass dafür, dass sich nachfolgende Verkehrsteilnehmer auf Geh- und Radwegen illegale Parkplätze suchten (73.164 Fälle, 2018: 72.307). Die Bevorrechtigungen für Menschen mit Behinderungen wurden 6163 Mal missachtet (2018: 6339 Mal).

Der Rückgang der Zahl der Fälle ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Arbeitsmarktlage auch 2019 nicht alle freien Außendienststellen besetzt werden konnten. „Mit höchster Priorität wird die personelle Verstärkung verfolgt. Ausschreibungen für die offenen Stellen sind bereits veröffentlicht. Gleichzeitig arbeiten wir daran, den Beruf der Verkehrsüberwachungskraft attraktiver zu gestalten“, sagt der zuständiger Beigeordnete Christian Zaum.

Radwege: Kölner Straße und Friedrichstraße: Die neuen Radwege auf der Kölner Straße und Friedrichstraße wurden aufgrund massiver Beschwerden auch 2019 mit viel Personaleinsatz überwacht. Auf der schon 2018 umgebauten Friedrichstraße zeigte der erhöhte Überwachungsdruck Wirkung, dort konnten die Verwarnzahlen auf dem Radweg auf 276 gesenkt werden (Vorjahr: 404). Auf der 2019 zwischen Worringer Platz und Am Wehrhahn umgestalteten Kölner Straße entfielen von den 5207 (2018 5875) festgestellten Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr 1026 (2018 684) auf das ordnungswidrige Halten/Parken auf dem Radweg.



E-Scooter: Neu im Verkehrsgeschehen sind E-Scooter, die von mehreren Unternehmen zur jederzeitigen Anmietung im Stadtgebiet verteilt wurden. Das Abstellen der Roller führte zu vielen Beschwerden, diverse Passanten und Anwohner fühlten sich von herumstehenden oder -liegenden Rollern gestört. Im Zeitraum Juni bis Dezember wurden 348 Verstöße geahndet. Die weitere Entwicklung im laufenden Jahr wird sehr genau verfolgt.



Drittanzeigen: Von den gesamten Verfahren wurden 29.683 (6,5 Prozent) auf Anzeigen von Bürgern eingeleitet. Der Rekordwert des Vorjahres (17.887) wurde damit ein weiteres Mal übertroffen. Hauptärgernis aus Bürgersicht ist Parken auf Geh- und Radwegen, auf Platz 2 folgen bei Drittanzeigen die absoluten Haltverbote mit 5715 Fällen. Das ordnungswidrige Parken vor Ein- und Ausfahrten wurde 1264 Mal angezeigt. „Den gewaltigen Anstieg bei den Drittanzeigen nehmen wir sehr ernst. Informationen aus der Bürgerschaft helfen uns bei der Einsatzplanung unserer Außendienstkräfte“, so Ordnungsdezernent Zaum.