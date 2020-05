Weniger Vermittlungen in den Düsseldorfer Tierheimen

Düsseldorf. Die Anfragen per E-Mail oder Telefon sind in Zeiten von Corona hoch. Doch auch die Tierheime müssen sich an die Schutzmaßnahmen halten.

Momentan sind Tierheime geschlossen – dennoch steht dort das Leben nicht still. Die Pfleger kümmern sich weiter aufopferungsvoll um die Fellnasen, die weiterhin vermittelt werden. Doch auch dabei gibt es einige Veränderungen, denn die adoptionswilligen Bürger können nicht mehr einfach so vor Ort vorbeischauen, wie Monika Piasetzky, Vorsitzende des Tierschutzvereins Düsseldorf, sagt.

„Die Menschen rufen im Tierheim an und haben oft schon eine Vorstellung davon, welches Tier sie gerne aufnehmen möchten“, so Piasetzky. Das sei manchmal eine regelrechte Flut an Anrufen und E-Mails, die da auf die Mitarbeiter zukomme, bestätigt auch der Leiter des Düsseldorfer Tierheims, Timo Franzen.

„Nur“ Corona-Einsamkeit?

Telefonisch werden dann bereits die ersten Begebenheiten abgeklärt und beraten. Wichtig sei dabei unter anderem, herauszufinden, warum die Person das Tier aufnehmen möchte. Ob es „nur“ Corona-Einsamkeit ist oder man hat sich ernsthafte Gedanken gemacht hat. „Bei vielen ist es aber eine überlegte Aktion. Die Menschen sitzen nun Zuhause im Home Office und wollen ein Tier aufnehmen, da sie nun viel Zeit auch für die Eingewöhnung des Tieres haben“, so Franzen. Schwieriger wird es dann, wenn in absehbarer Zeit doch wieder der Alltag einkehrt. „Wenn jemand acht Stunden arbeitet, einen Fahrtweg von 90 Minuten hat, und dann auch noch zum Einkaufen geht, bei dem bleibt keine Zeit für eine vernünftige Eingewöhnung des Tieres“, so Franzen weiter.

Zudem werde in der Corona-Zeit noch mehr als sonst die wirtschaftliche Situation beleuchtet. „Tiere kosten halt Geld, gerade wenn eventuell noch Tierarztkosten anfallen. Daher müssen wir das noch intensiver abfragen.“ Wenn die Tierheim-Mitarbeiter das Gefühl haben, es könnte passen, wird ein Einzeltermin mit dem Adoptionswilligen im Tierheim ausgemacht. Trotz der zahlreichen Anfragen werden momentan jedoch gut ein Drittel weniger Tiere vermittelt, als vor einem Jahr, sagt Timo Franzen.

Breite Solidaritätswelle aus der Bevölkerung

Neben den üblichen Adoptionsanfragen, erfährt das Tierheim auch eine breite Solidaritätswelle. „Unser Wäschelager ist randvoll, wir bekommen etliche Futterspenden. Da können wir uns wirklich nicht beschweren“, sagt Timo Franzen.

Auch das Tierheim Hilden kann sich momentan nicht über mangelnde Anfragen beklagen, so Svenja Switala, stellvertretende Tierheimleiterin. Dort stelle man nicht fest, dass weniger Tiere vermittelt werden, „wir haben jedoch auch nicht so viele wie manch anderes Tierheim.“

Die Tiere, die weiterhin da bleiben müssen, um die wird sich fürsorglich gekümmert. Die Mitarbeiter kommen daher extra in zwei zeitversetzten Teams, so dass – falls sich jemand doch mit Corona infiziert – nicht sofort alle ausfallen, erklären sowohl Franzen als auch Switala.

Es werden zurzeit keine Gassi-Geher aufgenommen

Wegen den Schutzmaßnahmen können momentan aber auch keine neuen Gassi-Geher aufgenommen werden. „Dafür müssen die Leute einen Sachkundenachweis erbringen und eingearbeitet werden. Das geht momentan leider nicht“, erklärt Svenja Switala. Man sei aber gut aufgestellt. Viele fragen jedoch auch an, ob sie spontan als Pflegestelle fungieren können. Auch das sei leider nicht möglich. „Die Menschen sind ja irgendwann nicht mehr im Home Office und können sich ab da dann nicht mehr so kümmern, wie es sein müsste“, so Switala.