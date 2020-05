Corona: Wie Düsseldorfer Prominente das Home Office erleben

Düsseldorf. Keine Kundgebung am 1. Mai, kein gar nichts. Die Leute bleiben in dieser Zeit lieber Zuhause. Auch die Promis müssen ihren Tag neu strukturieren.

1. Mai. Tag der Arbeit. Im Jahr 2020 ist das ein besonders besonderer Tag. Die Gewerkschaften dürfen nicht auf die Straße, es gibt keine Demonstrationen. Stattdessen bleiben die Leute zuhause. Komisch: Home Office am 1. Mai. Wir fragten Prominente aus der Stadtgesellschaft, wie sie in dieser verrückten Zeit Arbeit und Alltag meistern.

Werkeln in der Wagenbauhalle

Jacques Tilly fährt schon hin und wieder mit dem Fahrrad in seine Wagenbauhalle und werkelt ein bisschen herum. „Zwischen Karneval und Ostern ist da ohnehin nie etwas los, dann wird’s allmählich wieder voller“, berichtet der weltberühmte Wagenbauer der NRZ. Wegen Corona verlängern einige Mitarbeiter in Tillys Team derzeit ihren Urlaub. „Und die, die da sind, schützen sich mit Masken und halten Sicherheitsabstand, das klappt schon“, erzählt Tilly, der selbst oft Home Office betreibt. Dann sitzt er zuhause in Oberkassel gerne auf dem Balkon.

Oberbürgermeister Thomas Geisel hat schon vor Corona im Home Office gearbeitet – und sich als echter Frühaufsteher erwiesen. Denn er arbeitet dort von halb 6 bis 8 Uhr. „Nun gönne ich mir eine halbe Stunde länger und arbeite dort meist von 6 bis halb 9.“

Oberbürgermeister Thomas Geisel ist ein echter Frühaufsteher und macht ab 6 Uhr Home Office. Foto: Privat

„Home Office da, wo es geht“, betreibt aktuell Angela Erwin. Die Arbeit für die Kanzlei und für die CDU erledigt die Anwältin und Landtagsabgeordnete von zuhause aus. „Es ist wichtig, dass man sich den Tag strukturiert“, sagt sie. Bei der jungen Mutter kommt noch hinzu, dass ihr zweijähriger Sohn derzeit nicht in der Kita, sondern daheim herumschwirrt. „Das ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung“, sagt Erwin lachend, „aber man muss auch das Positive sehen: etwa, dass man gemeinsam Mittagessen kann“.

Pianist Sascha Klaar versucht das Positive zu sehen

Auch Mirja Cordes spricht von einem „Luxus-Problem“. Die Düsseldorfer Grünen-Chefin erledigt derzeit die Arbeit für die Partei und für ihren Hauptjob bei einer Telekommunikationsfirma komplett von zuhause aus. „Natürlich würde ich lieber die Kollegen sehen, aber es gibt andere, die es nicht so gut haben“, sagt Cordes. „Da gibt es derzeit viele Menschen mit Existenzängsten, die trifft es richtig hart.“

Mirja Cordes in ihrer Wohnung in Pempelfort. Home Office findet sie nicht optimal, spricht aber von einem „Luxusproblem“. Foto: privat

Dass er derzeit nicht auftreten kann, empfindet Sascha Klaar als „Katastrophe“, denn „irgendwann kann das für Künstler dann auch finanziell zum Problem werden“. Dennoch will der Pianist auch das Positive sehen. Auf seinem Hausboot im Golzheimer Hafen verbringt er sehr viel Zeit mit Töchterchen Melody. „Fanpflege“ betreibt er regelmäßig mit diversen Videobotschaften. „Und außerdem habe ich noch nie so viel komponiert wie gerade“, sagt Klaar.

Apropos Kultur: Heike Billhardt-Precht fährt einmal pro Woche ins Zakk, um dort die wichtigsten Dinge zu erledigen. Schließlich kümmert sich man im Kulturzentrum nicht nur um Veranstaltungen in der Zukunft, sondern etwa auch um Lebensmittelausgabe für Bedürftige. Den Rest erledigt die Zakk-Sprecherin zuhause. Da gab es vor vielen Wochen einen Wasserschaden. „Ausgerechnet“, sagt sie. „Aber auch das werden wir überstehen.“

Heike Billhardt-Precht fährt einmal pro Woche ins Zakk. Foto: Privat

Politik aus dem Home Office heraus

Elisabeth Wilfart ist weniger in Düsseldorf als sonst. „Drei Tage in der Woche, weil ja auch unser Büro immer erreichbar sein soll und weil Dinge wie die Verwaltungskonferenzen nach wie vor stattfinden“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Von ihrer Wohnung in Dortmund aus telefoniert sie sehr viel. „Da lassen sich sogar einige Sachen beschleunigen, weil die Gesprächspartner auch daheim sind.“

Elisabeth Wilfart trägt im ÖPNV vorbildlich Maske. Foto: privat

Kaum zuhause ist indes Düsseldorfs Szene-Gastronom und Dehoga-Nordrhein-Chef Giuseppe Saitta. Sein Delikatessengeschäft am Barbarossaplatz hat „glücklicherweise wieder geöffnet“, sagt Saitta. Er steht dort oft selbst hinterm Tresen, betreibt Kundenpflege, mit formschönem Mund-Nasen-Schutz.

Als die Flieger nicht mehr gingen, fuhr Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit ihrem Motorrad zur Bundestags-Sitzungswoche nach Berlin. Ansonsten hat sich auch die FDP-Frontfrau voll aufs Home Office verlegt. Entweder in ihrem Wahlkreisbüro an der Wallstraße, in ihrer Düsseldorfer Wohnung in der Carlstadt oder in ihrer Wohnung in Berlin. „Ich sitze also rund um die Uhr an einem Schreibtisch, nur, die Kulisse im Hintergrund wechselt“, so Strack-Zimmermann. Die vielen Videokonferenzen seien „sehr hilfreich“, sagt die Düsseldorfer OB-Kandidatin. „Aber der fehlende Kontakt zu Menschen ist für mich, wie für viele andere auch, eine große Herausforderung“.

Die DGB-Vorsitzende in Düsseldorf, Sigrid Wolf, wechselt sich mit ihren Kollegen ab. „Ich mache meist zwei bis drei Tage Home Office.“ Ansonsten sei sie im Büro. Einen Mundschutz trage sie auch, obwohl das schon komisch und eine Umstellung sei. „Ich bewundere Pflegekräfte, die das sowieso den ganzen Tag machen.“