Wie eine Düsseldorfer Kulturoase mit der Krise umgeht

Martha Martens in der aktuellen Foto-Ausstellung „Exakte Vertrauensgrenzen“ von Thomas Neumann: „Kreativität kann helfen, die Krise zu meistern.“

Düsseldorf. Das Düsseldorfer Weltkunstzimmer ist ein besonderer Ort. Gespräch mit der Kulturmanagerin Martha Martens über Kreativität in Zeiten der Pandemie.

Nach dem Lockdown in der Coronakrise liegt auch das öffentliche Kulturleben in Düsseldorf lahm. Viele Künstlerinnen und Künstler haben keine Möglichkeit, sicht zu präsentieren. Das Weltkunstzimmer (und Musikzimmer) an der Ronsdorfer Straße ist ein besonderer Ort für Kreative. Wir sprachen mit Martha Martens, der Kulturmanagerin im Weltkunstzimmer, über die derzeitige Lage.

Das öffentliche Kulturleben in Deutschland und der Welt ist auf unbestimmte Zeit abgesagt. Wie geht ihr mit dieser Situation um?

Martens: Zunächst konnten wir nur reagieren: Wir haben die offiziellen Regelungen der Politik abgewartet. Die aktuelle Foto-Ausstellung „Exakte Vertrauensgrenzen“ mit Thomas Neumann wurde mit dem Beginn des Lockdowns geschlossen, am Wochenende vor den offiziellen Maßnahmen hatten wir allerdings noch geöffnet. Bei der Entscheidung haben wir auch die Perspektive des Künstlers und projektbezogenen Mitarbeitern berücksichtigt, die bereits viel Arbeit investiert hatten und diese verständlicherweise zeigen wollten. Jetzt ist die Frage, wie lange die Maßnahmen noch gehen werden? Da die Situation dynamisch bleibt und wir Planungssicherheit für uns und die beteiligten Künstler schaffen müssen, haben wir uns entschieden, das Soundart Festival „Ghost 3“, welches im Mai stattfinden sollte, auf 2021 zu verschieben. Das nächste Musikzimmer-Konzert, welches für den 30. Mai mit Damo Suzuki von Can geplant war, soll am 10. Oktober stattfinden. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin. Zurzeit gibt es sogar noch einige vergünstigte Earlybird-Tickets.

Vor welchen Herausforderungen steht das Weltkunstzimmer durch die Corona-Krise?

Das Weltkunstzimmer ist das Kunstzentrum der Hans Peter Zimmer Stiftung. Die Stiftung hat den Erhalt der denkmalgeschützten Backfabrik auf dem Hof der Ronsdorfer Straße 77a mit verschiedenen Kreativgewerben, den Musikproberäumen sowie Veranstaltungsräumen zum Ziel - und natürlich die Kulturförderung. Viele unserer Gewerbemieter sind von der Krise stark betroffen. Wenn die Mieten ausbleiben, wird auch die Stiftung vor finanzielle Herausforderungen gestellt. Wir hoffen aber, dass wir als Hofgemeinschaft gemeinsam gut durch die Krise kommen. Um unsere Kulturförderung weiterzuführen, müssen wir in Zeiten von Social Distancing neue Formate kreieren und Aktivitäten für spätere Termine planen um weiterhin Räume und Möglichkeiten für den Austausch zwischen Kunst und Gesellschaft zu schaffen.

Viele Kulturschaffende und Institutionen arbeiten bereits mit Online-Streaming – wwelche Maßnahmen stehen für das Weltkunstzimmer für die nächsten Wochen im Raum?

Auf Instagram und Vimeo laden wir zu einer Künstlerführung durch die aktuelle Ausstellung mit Thomas Neumann ein, der viele spannende Details zu seinen fotografischen Arbeiten aus der ehemaligen Sowjetunion erzählt. Auch eine filmische Dokumentation der Summerschool „MEDO/ANGST“, die 2019 gemeinsam mit der Ben J. Riepe-Kompanie künstlerische Brücken zwischen Salvaldor de Bahia und Düsseldorf schlug, geht in Kürze online. Die intensiven Begegnungen werden so zuhause erfahrbar gemacht. Aber auch analog bleiben wir produktiv: Der Katalog zu unserer letzten Ausstellung „Goodbye Cruel World, It’s Over“ soll noch vor dem Sommer erscheinen. Auch der Katalog zu der Ausstellung „Inside Ecologies – Umwelt als Interaktion“ (2018), ist aktuell in Arbeit. Beide Projekte beschäftigen sich mit der Suche nach einer Welt des gleichberechtigten Austausches zwischen Tieren, Pflanzen, Menschen und Technik.

Was sind eure größten Befürchtungen angesichts der aktuellen Lage?

Niemand kann abschätzen, wie die Welt nach der Krise aussehen wird. Werden wir kulturelle Institutionen verlieren? Wie wird sich die Gesellschaft, die Wirtschaft und das politische System verändert haben? Es sind traumatische Erfahrungen, die gemacht werden und Spuren in unserer Gesellschaft hinterlassen werden. Wir wünschen uns, dass alle solidarisch bleiben, die gesundheitliche Krise bald überwunden wird und das öffentliche Leben wieder aufblühen kann.

Was kann jeder Einzelne tun, um Kulturbetriebe und Kulturschaffende in der kommenden Zeit zu unterstützen?

Thomas Neumann kann man ganz konkret durch die Online-Bestellung seiner Publikation unterstützen, die während der Ausstellung groß präsentiert werden sollte. Bei den neuen Online-Formaten freuen wir uns über jeden Zuschauer. Und natürlich brauchen wir Feedback. So sehen wir, dass wir gesehen werden. Viele Kreative haben sich zusammengeschlossen und bereits Aktionen entwickelt, bei denen man auch finanziell aushelfen kann, zum Beispiel mit der angemessenen Vergütung von Onlineangeboten, Workshops und anderen digitalen Formaten, dem Erwerb künstlerischer Werke, Publikationen, Tickets oder auch der Beteiligung an zahlreichen Spendenaufrufen. Gerade für die kleineren Orte geht es an vielen Stellen um die Existenz.

Wie erlebt ihr euer Umfeld? Gibt es Reaktionen von Gästen/Besuchern/Mietern?

Auf die bisherigen Absagen und Verschiebungen von Veranstaltungen hat unser Publikum mit viel Verständnis reagiert. Es ist schön, vom Publikum zu hören, dass sie sich auf die neuen Termine im Herbst oder sogar im nächsten Jahr freuen. Mit unseren Mietern und kulturellen Kooperationspartnern warten wir nun ab, wie lange die Maßnahmen zur Einschränkung der Infektionsrate noch gehen werden. Im Sommer ist im Weltkunstzimmer immer viel los, Hochzeiten werden in den Veranstaltungsräumen gefeiert, das Asphalt-Festival hat im Juli das Hauptquartier bei uns im Hinterhof, für den Spätsommer ist die erste „Weltkunstzimmer-Residenz“ mit Künstlern aus Indien, Japan und hoffentlich noch weiten Ländern geplant. Uns hilft das positive Feedback, optimistisch zu bleiben und engagiert weiter zu arbeiten.

Auf die MicroPopWeek, deren Abschlusskonzert am 28. März bei euch im Musikzimmer stattgefunden hätte, haben sich viele ganz besonders gefreut. Wird es einen Nachholtermin geben?

Wir werden mit der Düsseldorfer Band Ophelia’s Bath, die dort auftreten sollte, dieses Jahr noch ein Konzert organisieren. Über einen konkreten Nachholtermin der MicroPopWeek können wir leider nichts sagen.

Laut Risikoforschern birgt die Corona-Krise auch Chancen. Wie seht ihr der Zukunft entgegen?

Große Sorgen macht uns natürlich das Bestehen der unterschiedlichen Kreativgewerbe auf dem Hof. Wir haben allerdings auch Vertrauen, denn Kreativität kann helfen, die Krise zu meistern. Im Kulturbereich wurden wir quasi gezwungen, für unsere Projekte neue Online-Formate zu entwickeln. Wir sind ein kleines Team, haben allerdings einige digitale Kompetenzen. Nach dem Lockdown werden wir sicherlich digital stärker auftreten als zuvor. Insgesamt scheint die Gesellschaft etwas zusammenzurücken, sich zu entschleunigen und neu zu besinnen – und vergisst dabei hoffentlich nicht die Menschen, die kein sicheres Zuhause haben, in das sie sich zurückziehen können. Schwere Krisenzeiten können trennen oder verbinden – wir wünschen uns zweiteres.