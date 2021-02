Wie Fortuna Düsseldorf gegen Antisemitismus kämpft

Düsseldorf. Die Fortuna bekennt sich zur „Allianz zum Holocaustgedenken“. Vorbehalte gegen jüdische Menschen sind in Düsseldorf weiter ein Problem.

Um Antisemitismus früh erkennen und so besser bekämpfen zu können, ist es wichtig, die Gesellschaft für die vielfältigen Ausprägungen antisemitischer Äußerungen und Handlungen zu sensibilisieren. Die von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken verabschiedete Arbeitsdefinition von Antisemitismus liefert hier eine wertvolle Orientierung. Nun haben sich Fußballvereine aus NRW zu dieser Definition bekannt. Mit dabei ist auch Fortuna Düsseldorf.

Laut Verfassungsschutzbericht 2019 ist die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten in NRW von 350 in 2018 zwar auf 315 in 2019 zurückgegangen. Durch die Querdenker-Demos entwickele sich nun aber eine ganz neue Dynamik, sagt die Antisemitismusbeauftragte des Landes NRW, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

Über Fußball Menschen erreichen

Über die Sportart Fußball wolle man nun aber viele Menschen ansprechen. Bei der Fortuna macht man das bereits seit Jahren. 2002 etwa mit der Neustrukturierung des Vereins und der Kampagne „Show racism the red card“ (zeig’ Rassismus die rote Karte), wie Tom Koster von Fortuna, er ist so eine Art Sozialbeauftragter im Club, erzählt. Weitere Aktionen waren ab 2006 der Beitritt als damals erster Drittligist zum Bündnis F.A.R.E (Fans against Racism in Europe/Fans gegen Rassismus in Europa). 2013 wurde zudem mit „Respekt und Mut – Düsseldorfer Appell“ ein fester sozialer Partner gewonnen.

Bei der Fortuna setzt man auch auf den Nachwuchs im Leistungszentrum. „Da wird eine Menge pädagogischer Arbeit geleistet und da findet bereits eine Sensibilisierung für das Thema statt“, so Koster. Denn das Klientel gebe es gerade her. „Dort treffen die verschiedensten Kulturen und Religionen aufeinander.“ Und das können die jungen Sportler in die reale Welt transportieren.

Bei Querdenker-Demos werden die Tabus verschoben

Denn Antisemitismus ist auch in Düsseldorf weiterhin präsent, was sich nicht zuletzt auch bei den Demonstrationen der Querdenker-Bewegung zeigt. Dort tummeln sich vermehrt Vertreter der rechtsextremen Szene, für die das eine Art „Hotspot“ in Düsseldorf geworden ist, sagt Sebastian Mohr, fachlicher Projektkoordinator bei SABRA (Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus) der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. Es entwickele sich eine ganz eigene Dynamik daraus, so Mohr weiter.

Gleichzeitig erleben jüdische Mitbürger in ganz NRW in ihrem Alltag immer wieder Antisemitismus. „Insbesondere in Schulen werden junge Leute immer wieder damit konfrontiert. Es passiert aber auch am Arbeitsplatz, im öffentlichen Raum, etc.“, so der Projektkoordinator. Dieses verletzende und bedrohende Verhalten werden oftmals jedoch nicht gemeldet. „Viele denken, dass es eh nichts bringt, andere glauben, dass es schon als ‘Normalität’ gesehen wird.“

In der Gesellschaft beobachtet Mohr zudem eine gewisse Verschiebung. „Hier werden Tabus verschoben, es sind Sachen sagbar, die es vorher nicht waren.“ Als Beispiel führt er an, dass es auf den Querdenker-Demos etwa den sogenannten Judenstern mit „Ungeimpft“ zu sehen gibt. Damit werde die Shoa relativiert, was von den anderen Demo-Teilnehmern „so hingenommen“ werde.

Mit Antisemitismus konfrontiert

Mit Antisemitismus konfrontiert sieht man sich auch beim jüdischen Düsseldorfer Sportverein TuS Maccabi, wie Michael Rosow, der im Beirat des Vereins ist, erklärt. Gerade Fußball scheine dafür „anfällig zu sein“. Rosow glaubt, dass es damit zusammenhängen könnte, dass Fußball ein Breitensport ist, der durch alle Schichten geht. Bei TuS Maccabi, in dem gut ein Drittel der Sportler jüdischen Glaubens sind, sei man immer mal wieder mit Beleidigungen konfrontiert gewesen, so Rosow. Bei einer Umfrage von Makkabi Deutschland hätten zudem 50 Prozent der Befragten angegeben, dass sie schon antisemitisch angegangen worden seien. Das sei erschreckend, so Rosow weiter.