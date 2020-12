"Wir arbeiten seit jeher im Home-Office"

Düsseldorf In Düsseldorf reicht die Geschichte der Franziskaner lange zurück. 1651 gründeten sie ein Kloster in der Stadt. Heute leben sie modern.

Die Geschichte der Franziskaner in Düsseldorf reicht Jahrhunderte zurück: Bereits 1651 gründeten einige Geistliche des katholischen Ordens ein Kloster in der Citadellstraße. Am Standort der heutigen Maxkirche in der Carlstadt hielten sie Predigten, kümmerten sich um Arme, pflegten Kranke.

Wohngemeinschaft im Schatten der Marienkirche

„Wir arbeiten seit jeher im Homeoffice“, sagt Bruder Rafael Dermund augenzwinkernd und in Anspielung auf die Corona-Zeit. Gemeinsam mit drei weiteren Franziskanern lebt er in einem hellen Neubau in der Hohenzollernstraße in Düsseldorfs Stadtmitte. „Dieses Gebäude ist ein Geschenk“, sagt Pater Athanasius Spies lächelnd. Seit 2019 leben die Franziskaner hier – der Mariensaal im Erdgeschoss wird als Gemeinderaum genutzt, von dort blicken sie durch eine bodentiefe Fensterfront auf die Marienkirche, es sind nur ein paar Schritte dahin. Zudem ist das Haus mit Seminar- und Wohnräumen ausgestattet. Jeder der Franziskaner bewohnt ein eigenes Apartment, auch einen gemeinsamen Speiseraum, das Refektorium, gibt es dort.

Gleich nebenan also die Marienkirche – dort halten die Mönche täglich Gottesdienste, wochentags schon ab 6.45 Uhr, laden auch zu Seelsorge-Gespräch und Beichte ein. Derzeit natürlich immer mit Abstand und Maske. Gerade kommt Pater Natanael Ruf aus der Kirche, er ist heute Beichtpriester und berichtet: „Heute kamen recht viele Menschen, die um ein Gespräch gebeten haben oder beichten wollten.“ Dieser geistliche Austausch der Düsseldorfer Franziskaner ist ein gemeindeübergreifender Dienst, steht jedem Gläubigen offen.

„Viele Menschen, die zu uns kommen, wirken jetzt in der Corona-Zeit verunsicherter, bedrückter“, erzählt Bruder Rafael. Es sei zu spüren, dass ihnen die gewohnte Begegnung in der Gemeinde fehle – zum Beispiel fielen aufgrund der Pandemie wöchentliche Treffen für Mitglieder der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) aus, auch die Senioren verzichten derzeit auf gemeinsame Nachmittage. Zuwendung gibt Bruder Rafael diesen Älteren nun schriftlich: „Ich habe Rundbriefe wiederentdeckt, um mit den Senioren in Verbindung zu bleiben“, sagt er mit Freude in der Stimme.

Franziskanerkloster ist inzwischen abgerissen

Die Sorge für Arme und Bedürftige war Franz von Assisi (1181 – 1226), dem Ordensgründer der Franziskaner, ein Herzensanliegen. Nach der Gründung des alten Franziskanerklosters an der Immermannstraße im Jahr 1853 bekamen Arme und Obdachlose dort Schmalzstullen an der Pforte. Heute erhalten bis zu 150 Essensgäste täglich eine warme Mahlzeit in der Firminus-Klause, die an der Oststraße neben der Marienkirche angesiedelt ist. Doch derzeit erlaubt die Coronaschutzverordnung nur die Abgabe von Speisen, essen müssen die Bedürftigen im Freien.

Als das Kloster sanierungsbedürftig wurde, fiel 2014 die Entscheidung, den Bau nicht zu renovieren, sondern einen neuen Standort in der Nähe zu suchen. 2017 wurde das alte Klostergebäude abgerissen, auf dem Gelände steht inzwischen ein Hochhauskomplex mit vierzehn Geschossen, das Pandion Francis.

Arbeit mitten im Bahnhofsviertel

Aber die Franziskaner sind noch da. „Wir leben und arbeiten hier mitten im Bahnhofsviertel, es ist auch ein sozialer Brennpunkt“, erklärt Pater Athanasius. Häufig seien es Menschen am Rand der Gesellschaft, so der Franziskaner, die zur Firminus-Klause kämen. Drogenabhängige zum Beispiel, und von Altersarmut Betroffene. „Im Warmen und in Ruhe zu essen, sich auch mal unterhalten zu können, das vermissen jetzt viele unserer Gäste.“ Dass ihn dieser Mangel umtreibt, ist Pater Athanasius anzumerken. Manche Klause-Besucher, berichtet er, setzten sich derzeit zum Essen auf die Treppenstufen der Marienkirche. Das sei offiziell nicht erlaubt, doch werde geduldet.

„Wir sind für Menschen da, die Zugang zum Glauben suchen“, sagt Bruder Rafael über ein Angebot, das er gemeinsam mit Pater Athanasius betreut: Die Katholische Glaubensinformation Fides (das lateinische „fides“ bedeutet „Glaube“) hat ihren Sitz auch in der Hohenzollernstraße – und ist eine Einrichtung des Erzbistums Köln und des Katholischen Gemeindeverbands Düsseldorf.

Bei Fides ist jeder willkommen, der Fragen zu seinem Glauben hat. Auch Vorbereitungskurse zur Erwachsenen-Taufe und -Firmung bieten die Franziskaner hier an – derzeit findet alle 14 Tage ein Kursabend für angehende Täuflinge statt, immer gemäß den Corona-Regeln. „Wir haben zurzeit zehn Teilnehmer, der jüngste ist 16, der älteste 57“, berichtet Bruder Rafael. Sie lernen zum Beispiel katholische Riten und Gebete kennen, befassen sich mit Bibeltexten. Die Tauffeier soll Anfang April im kommenden Jahr, an Ostern, stattfinden.

Heiligabend ist ein ganz normaler Arbeitstag

Noch gut drei Monate sind es bis zu diesem Fest – und wie feiern die Düsseldorfer Franziskaner Weihnachten? „Der Heiligabend ist für uns ein ganz normaler Arbeitstag, da wir alle eine Reihe von Gottesdiensten halten“, so Bruder Rafael. Ruhe und Besinnung stelle sich bei den Ordensbrüdern allmählich am ersten Weihnachtstag ein. „Dazu gehört ein gutes Essen und ja, wir haben auch einen Weihnachtsbaum, der im Refektorium steht!“

Weitere Infos zur Arbeit der Düsseldorfer Franziskaner gibt‘s unter www.franziskaner.net/haeuser/duesseldorf.