Wo bleibt die Ausgangs-Sperre?

Es gibt viele Düsseldorfer, die Zuhause bleiben und alles versuchen, den durch das Virus besonders gefährdete älteren Menschen zu helfen. Dankeschön, das ist prima!

Dicht gedrängt in Cafés und Bars

Aber es gibt auch die Düsseldorfer, die rücksichtslos sind und den Ernst der Lage immer noch nicht begriffen haben. Das war am Sonntag und auch Montag in der Düsseldorfer Innenstadt zu sehen: Dicht gedrängt sitzen die Menschen in Cafés und Bars. Oder warten eng an eng in einer Eisdiele am Carlsplatz – in der die Verkäufer Eiswaffeln mit den bloßen Händen, mit denen sie vorher Geld kassiert haben, anpacken, die später ihre Kunden essen. Und die Spielplätze waren am Montag rappelvoll.

Sorry, ich setze nicht auf die von der Politik erwartete Disziplin der Menschen. Dazu gibt es zu viele dumme Menschen. Ich setze auf eine Ausgangssperre, wie sie Italien, Spanien und nun auch Frankreich haben. Kommt die, ist der Corona-Spuk auch bei uns in Düsseldorf umso schneller vorbei.