Düsseldorfer Geheimnisse: Wo Bilker Sterne entdeckt haben

Vor der Kirche Alt St. Martin in Bilk steht ein Teleskop auf einem Steinsockel. Es erinnert – das wissen in dem Düsseldorfer Stadtteil viele – an die ehemalige Sternwarte, die nicht weit entfernt stand. Auch die Sternwart-, die Merkur-, die Neptun- und die Planetenstraße halten das Gedenken daran aufrecht, dass hier in den Jahren 1843 bis 1943 ein astronomisches Observatorium stand. „Aber kaum jemand weiß, dass am Originalstandort noch etwas an die Einrichtung erinnert – nämlich ihr Grundriss“, erklärt der Heimatforscher Thomas Bernhardt. Ihm jedoch ist beim Vergleich von historischen Plänen und aktuellen Luftaufnahmen aufgefallen,dass die Steine in einer ganz bestimmten Form angeordnet sind. „Sie markieren den Umriss der ehemaligen Forschungseinrichtung“, fasst er seine Erkenntnisse zusammen.

Die Sternwarte gehörte zu den erfolgreichsten in Deutschland

Thomas Bernhardt hat herausgefunden, dass die Pflastersteine zu seinen Füßen den Umriss der ehemaligen Sternwarte darstellen. Foto: Heike Thissen

Die Bilker Sternwarte, deren Ausmaß sich heute anhand der von den Pflastersteinen eingefassten Grünfläche nur noch erahnen lässt, gehörte Ende des 19. Jahrhunderts zu den erfolgreichsten in ganz Deutschland. Allein in den Jahren 1852 bis 1890 wurden von hier aus 24 Himmelskörper entdeckt, von denen sieben im Weltregister des Universums als „Düsseldorfer Planeten“ eingetragen sind. „Den Grundstein für diese Erfolge legte 1843 der Physiker und Astronom Johann Friedrich Benzenberg, der an dieser Stelle ein eingeschossiges Haus mit privatem Observatorium errichten ließ. Er benannte es nach seiner verstorbenen Frau Charlotte, weshalb die Sternwarte noch heute unter dem Namen Charlottenruh bekannt ist“, erklärt Thomas Bernhardt.

Auf dem Dach eines Privathauses entstand eine neue Sternwarte

Aber es war nicht die erste Sternwarte, die der Professor für Naturkunde und Astronomie errichtet hatte. „Anfang des 19. Jahrhunderts lebte und arbeitete er in der Sternwarte auf dem Dach der ehemaligen Jesuiten-Klosteranlage. Doch dann zwangen ihn familiäre Schicksalsschläge, die Anlage dort aufzugeben. Also kaufte er sich ein Privathaus in der Hohen Straße, auf dessen Dach er 1810 eine neue Sternwarte errichtete“, hat der Heimatforscher herausgefunden. Doch wieder war ihm kein Glück beschieden: Dieses Mal machte ihm eine Krankheit so zu schaffen, dass er von der Sterneguckerei ablassen musste. Thomas Bernhardt weiß, dass Johann Friedrich Benzenberg (1777-1846) dennoch hartnäckig blieb: „Erst über 30 Jahre später konnte er sich nach politischen Wirren und zahlreichen Reisen durch Deutschland und Frankreich seinen Lebenstraum erfüllen – mit der Charlottenruh.“

Eine Grünfläche die von Pflastersteinen durchbrochen wird: Hier stand die Bilker Sternwart. Foto: Heike Thissen

Der Wissenschaftler wohnte auch in der Sternwarte

Benzenberg, der am Düsseldorfer Lyzeum lehrte, war fasziniert von der Theorie, dass die Sonne den Mittelpunkt ihres gesamten Planetensystems bildet und die Erde sich alle 24 Stunden um die eigene Achse dreht. Er verwendete das Haus, das er nach seiner verstorbenen Ehefrau „Charlottenruh“ genannt hatte, nicht nur dafür, Sternschnuppen zu beobachten, sondern wohnte hier auch. Für seine Forschung benutzte der Wissenschaftler vor allem einen sogenannten Refraktor, ein Fernrohr mit 1,8 Metern Brennweite. Es erlaubte ihm, mit Hilfe eines kreisförmigen Stahlrings in der Brennebene die Sternpositionen zu vermessen.

1846 erbte die Stadt Düsseldorf die Sternwarte

Nach seinem Tod 1846 vermachte Benzenberg die Sternwarte der Stadt Düsseldorf – unter einer Bedingung: dass sie dort einen Astronomen beschäftigte. Das tat sie und holte im Jahr darauf Franz Friedrich Ernst Brünnow (1821-1891) aus Berlin als Leiter nach Bilk. Zu Ruhm und Ehre führten das Institut dann dessen Nachfolger Robert Luther als Leiter in den Jahren von 1851 bis 1900 und dessen Sohn Wilhelm Luther von 1900 bis 1937, die von hier auswichtige Erkenntnisse für die weltweite astronomische Wissenschaft gewannen.

1852 wurde von aus Düsseldorf der erste Planet entdeckt

Luther senior spezialisierte sich auf die Positionsbestimmung von Planeten und Asteroiden und entdeckte 1852 seinen ersten und 1890 seinen letzten von insgesamt 24 Kleinplaneten zwischen Mars und Jupiter. Außerdem überarbeitete er einen Sternkatalog für die Berliner Königliche Akademie der Wissenschaften, in dem eine große Anzahl von Himmelskörpern aufgelistet war. 1892 wurde sein Sohn als Adjunkt zugelassen und unterstützte ihn bei seiner Arbeit, acht Jahre später übernahm er die Leitung von seinem Vater. Bis 1937 forschte Luther junior in Bilk, dann war Schluss mit der Astronomie unweit der Kirche Alt St. Martin.

Bei einem Bombenangriff 1943 wurde die Sternwarte zerstört

Weil die Düsseldorfer Nächte dank Industrialisierung und Straßenbeleuchtung immer heller wurden, war es zunehmend schwer, von hier aus Sterne zu sehen“, benennt Thomas Bernhardt den Grund und blickt nach oben in den Himmel. „Deshalb wurde die Sternwarte ab 1937 nicht mehr genutzt. Ihr Ende kam aber erst sechs Jahre später, als sie im Krieg bei einem Luftangriff vom 11. auf den 12. Juni 1943 zerstört wurde.“ Was in den Ruinen erhalten blieb, war das ausgebrannte Teleskop, das nach Kriegsende als Erinnerung an die Forschungseinrichtung vor der Kirche aufgestellt wurde. Und dank der Pflastersteine im begrünten Hinterhof können Eingeweihte sogar noch nachvollziehen, wie ihr Grundriss aussah.

Der Hinterhof mit den Pflastersteinen, die den Grundriss der Sternwarte darstellen, liegt zwischen den Gebäuden des Häuserkomplexes Sternwartstraße 40.