World Club Dome - Zukunft der Winter Edition in Düsseldorf ist offen

Düsseldorf. Nach drei Events in der Arena ist noch ungewiss, ob die Winter Edition des Elektro-Festivals World Club Dome weiter in Düsseldorf bleibt.

Dreimal gab es bisher eine Winter Edition des World Club Dome in der Düsseldorfer Arena. Nach der Premiere der Elektro-Veranstaltung im Jahr 2018 hatten die Veranstalter BigCityBeats an einigen Stellen am Konzept gefeilt, so dass das Event einen Qualitätssprung bei durchschnittlich rund 30.000 Gästen an den drei Festival-Tagen machte.

Den Schwung konnte dann das Event nicht weiter mitnehmen und wurde in der Folge durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Die dritte Ausgabe des Winter-WCD folgte im Dezember des letzten Jahres - trotz eines Line up mit Stars wie Timmy Trumpet, Axwell, Dona Diablo und Robin Schulz war hier noch die Zurückhaltung der Menschen beim Ticket-Kauf für Großveranstaltungen zu spüren. So kamen am Freitag 18.000 und am Samstag 21.000 Gäste.

Der World Club Dome gehört zu den größten Event-Reihen in Deutschland. Foto: Veranstalter

Bleibt der World Club Dome in Düsseldorf?

Noch ist offen, ob es eine weitere Winter Edition des World Club Dome in Düsseldorf geben wird. "Die Winter Edition an sich ist ein Konzept, das mir sehr gut gefällt als Jahres-Abschluss oder Jahres-Anfang", erklärt BigCityBeats-CEO Bernd Beiter im Interview mit der Redaktion. Ob das Event allerdings in der Merkur Spiel-Arena bleibt oder woanders hingehen wird, sei noch in der Diskussion. "Wir führen gerade Gespräche mit Düsseldorf, es gibt aber auch andere Optionen, die wir auf dem Tisch haben“, so Breiter.

Lesen Sie hier die ausführliche Interview mit Organisator Bernd Breiter zur Zukunft der Event-Reihe World Club Dome.

Weitere Artikel rund um das Elektro-Festivals

Parookaville 2023 - "Closing" am Sonntag wird wieder wild

Parookaville 2023 füllt das Line up mit weiteren Stars

Tomorrowland 2022 erfüllt die Sehnsüchte der Festival-Fans

"Hallo Kinder, Papa musste nochmal kurz ins Tomorrowland"

Parookaville 2023 ohne Fan-Liebling Armin van Buuren

David Guetta bot mitreißende Show am Seaside Beach

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

World Club Dome 2020 in der Merkur Spiel-Arena 30.000 Menschen feiern beim World Club Dome Festival in Düsseldorf. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf