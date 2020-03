Einsatz Zehnjähriger ruft per Telefon Hilfe für den kleinen Bruder

Düsseldorf. Die Leitstelle der Feuerwehr lobt das Verhalten des Jungen: Er habe sehr präzise Angaben gemacht - somit konnte der Notarzt rasch kommen.

Vorbildlich und umsichtig: Ein zehnjähriger Junge in Düsseldorf hat den Notruf gewählt, als sich sein 10 Monate alter Bruder mit heißem Wasser verbrüht hat. So konnte der Säugling mit seiner Mutter rasch in eine Kinderklinik gebracht werden, es besteht keine Lebensgefahr, teilte die Feuerwehr mit.

Der Notruf war demnach am Samstagmittag bei der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf eingegangen, schnell habe der Disponent festgestellt, dass der Anrufer ein junges Kind ist: Der Zehnjährige hatte den Anruf getätigt, weil sich seine Mutter zu diesem Zeitpunkt um den verbrühten kleinen Bruder hat kümmern müssen. Die Feuerwehr lobte: Vorbildlich habe der Junge alle Fragen des Leitstellendisponenten über den Unfallort und Schweregrad der Verbrühung beantworten können. Somit konnte schnell der richtige Notarzt und Rettungswagen zur Einsatzstelle gesandt werden. (red)