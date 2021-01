Zugeparkte Radwege sind in Düsseldorf ein großes Problem

Eine klar vom Verkehr abgegrenzte, breite Strecke zum Radfahren - ein so genannte Protected Bike Lane - würden sich auch Düsseldorfer Radler an vielen Stellen wünschen.

Düsseldorf Autofahrer ignorieren Radstrecken teilweise und sorgen für gefährliche Situationen. Politiker möchten jetzt etwas dagegen unternehmen.

Erst kürzlich ist er mit einigem Lob entstanden, nun gibt es damit bereits Ärgernisse: Der breite Radweg an der Bilker Allee soll außer von Radfahrern aktuell häufig von Autofahrern benutzt werden – als Parkplatz. Entsprechende Berichte erreichen uns von NRZ-Lesern.

Die Stadt dementiert die Schwere des Problems, meldet zwar erfolgte „Feststellungen zu Falschparkern“, ein Zuparken „Im Sinne eines flächendeckenden Versperrens“ sei aber nicht festzustellen. Gerade in den ersten Wochen sei auf der Strecke dabei intensiver kontrolliert worden als sonst. Dennoch, einige Fahrradfahrer scheinen sich bei der Nutzung der neuen Spuren erheblich beeinträchtigt zu fühlen. Und: Das wäre auch kein neues Problem.

Thema schon auf der Tagesordnung

„Das ist ein Ärgernis“, kommentiert Norbert Czerwinski, Vorsitzender des Ordnungs- und Verkehrsausschusses (OVA) im Stadtrat, die Berichte über Falschparken auf dem Bilker Radweg. „Wir haben immer gesagt: Wenn ein neuer Fahrradweg markiert wird, dann muss in den ersten zwei Wochen die Verkehrsüberwachung konsequent Kontrolle ausüben, damit sich die Autofahrer dran gewöhnen.“ Der Grünenpolitiker kann sich vorstellen, dass dies aus Personalmangel auf Grund der kürzlichen Feiertage nicht genug passiert ist.

Immerhin steht die Angelegenheit des entsprechenden Radweges bereits auf der Tagesordnung: „Wir werden das Thema in der OVA-Sitzung am 13. Januar behandeln.“ Auch ein weiteres Problem für Radfahrer im Stadtbezirk 3 wird dann behandelt: An der Bilker Kirche wurde eine Bodenschraffur so gezogen, dass für Radfahrer eine gefährliche Situation entsteht – durch schneidende Autofahrer.

Mehr Ordnungskräfte zur Lösung des Problems

„Das Zuparken von Radwegen ist kein neues Problem“, sagt Andreas Hartnigk, CDU-Ratsherr und stellvertretender Vorsitzender des OVA. „Deswegen hat unsere Fraktion beantragt, dass wir 150 neue Ordnungskräfte einstellen, die dann natürlich auch Falschparker kontrollieren.“ Dass ein Mangel an Ordnungskräften bestehe, würde Hartnigk zwar nicht sagen, aber: „Es ist offenkundig, dass es nicht genug gibt.“ Unter dem ehemaligen Oberbürgermeister Thomas Geisel seien diese ausgedünnt worden, das werde unter CDU-OB Stephan Keller nun geändert.

„Resultat der Autofahrpolitik der letzten Dekaden“

Lerke Tyra, stellvertretende Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Düsseldorf begrüßt es, wenn die CDU für mehr Kontrollen im Straßenverkehr sorgen will und die Verwaltung dafür mehr Ordnungskräfte einstellt. Ein Vermächtnis der Amtszeit Thomas Geisels sei das generelle Problem jedoch nicht: „Das ist das Resultat der Autofahrpolitik der letzten Dekaden.“

Parken in zweiter Reihe besonders problematisch

Auch gravierender als in anderen Städten falle das Problem in Düsseldorf aus. So sei das „zweite-Reihe-Parken“ tatsächlich etwas, das „Neuankömmlinge“ in Düsseldorf negativ bemerken, berichtet Tyra. „Das wurde seit Jahrzehnten toleriert.“ Neben einer Ausdehnung der Kontrollen, die Tyra für zentral hält, schlägt sie aber auch eine großzügigere Benutzung von Markierungen vor. „Wir sagen immer: Malt viele Piktogramme, auch mit mehr Farbe, das hilft besser zu erkennen und zu respektieren, dass man da nicht zu stehen hat.“

Insgesamt sei das Problem in den letzten Jahren etwas zurückgegangen, etwa auf der Friedrichstraße habe man das beobachten können. Das schreibt sie einem Lerneffekt zu, der aber auch an Kontrollen und Sanktionen hänge. Besonders die Möglichkeit von Drittanzeigen, durch die Bürger selbst falschparkende Autos auf Radwegen melden, sei immer mehr in Anspruch genommen worden.

Geschützte Radwege statt mehr Ordnungskräfte

„Zugeparkte Radwege sind lebensgefährlich“, mahnt Linken-Fraktionssprecherin Anja Vorspel, die auch im OVA sitzt. So wären Radfahrer dadurch gezwungen, etwa auf Straßenabschnitte mit Bahnschienen auszuweichen. Blieben sie dort hängen, drohten gefährliche Stürze, so Vorspel. „Ein Problem bei der Verkehrswende ist die fehlende Sicherheit.“ Würde diese hergestellt, so könnten auch mehr Autofahrer zum Umstieg aufs Fahrrad überzeugt werde, denkt sie.

Dass dafür gegen Falschparken stärker vorgegangen werden müsse, meint die Linken-Politikerin auch. Aber: „Ich weiß nicht, ob man das mit mehr Ordnungskräften schafft.“ Stattdessen möchte sie den Fokus mehr auf Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung setzen – auch zur Abschreckung. So könnte es ausreichen, vermutet sie, einige wenige Falschparker abschleppen zu lassen, und diese Fälle dann möglichst öffentlich bekannt zu machen.

Die Vorschläge des ADFC für eine bessere Markierung der Radwege begrüßt Vorspel. „Farbe hilft!“ So sei auch bei dem neuen Radweg an der Bilker Allee die Erkennbarkeit ein Problem. Am liebsten hätten die Linken jedoch gleich eine andere Möglichkeit: „Wir fänden es besser, wenn es geschützte Radstreifen gäbe! ‚Protected Bike Lanes‘ wie sie auf Englisch heißen.“