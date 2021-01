Zukunft des Düsseldorfer Marionetten-Theaters ist gefährdet

Düsseldorf. Die Zukunft des Düsseldorfer Marionetten-Theaters hängt am seidenen Faden. Geschäftsführer Anton Bachleitner kämpft mit der Bürokratie.

Die Zukunft einer Institution in der Düsseldorfer Kulturszene hängt derzeit am seidenen Faden. Das Düsseldorfer Marionetten-Theater kämpft nicht nur mit den auf den Kulturbetrieb, sondern hadert auch mit bürokratischen Hürden bei Landeszuschüssen und Förderanträgen.

Die Existenz sei massiv gefährdet, "die Mitarbeiter und die Marionetten sind am Boden zerstört", klagt Anton Bachleitner, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Theaters. In zwei offenen Briefen an NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen und an Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien in Berlin, macht Bachleitner seinem Unmut nun Luft und will zukünftig sogar auf den Landeszuschuss verzichten.

Bürokratie gefährdet das Marionettentheater

In dem Brief an die Kulturministerin des Landes NRW begründet Bachleitner den Verzicht mit der "ausufernden Bürokratie", die ein kleines Haus mit wenig Personal nicht mehr leisten könne. "Das umfangreiche Regelwerk bei einer institutionellen Landeszuwendung in Form einer Fehlbedarfsfinanzierung wie sie das Marionetten-Theater seit Jahre erhält, erdrückt uns und steht in keinem Verhältnis zur geringen Zuschusshöhe von 31.733 Euro (2020) bei ursprünglich kalkulierten Gesamtkosten von 602.353 Euro." Man wolle die eigene Freiheit wiederhaben und die wenige kostbare Zeit für die eigentliche Kunst verwenden, so Bachleitner.

Er kritisiert ebenfalls, dass man als Zuwendungsempfänger keine Rücklagen bilden darf. Dies sei "betriebswirtschaftlich der totale Irrsin" und nicht zumutbar. "Krisenzeiten, wie die derzeitige Pandemie, könnten mit (zweckgebundenen) Rücklagen wesentlich leichter überstanden werden."

Strafzahlungen und Rückforderungen

Weiterhin merkt der Geschäftsführer an, dass er einen Tag vor Weihnachten einen Brief der Bezirksregierung Düsseldorf erhielt, indem "zum wiederholten Male Rückforderungen" angedroht worden seien. Streitthema sei ein offener Betrag von 4437 Euro aus dem Haushaltsjahr 2019. Außerdem gehe es laut Bachleitner um eine Strafzahlung in Höhe von 1033 Euro, weil "das Landeswappen angeblich nicht auf allen unseren Veröffentlichungen abgebildet ist."

Die "mangelnde Empathie" bei der Bezirksregierung mache ihn "völlig fassungslos", schreibt Bachleitner. "Es scheint, als ob die Mitarbeiterinnen in der Bezirksregierung überhaupt nicht mitbekommen, was hier draußen zurzeit passiert und wie wir als Kunstbetrieb ohne Eigeneinnahmen kämpfen müssen."

Förderantrag kann nicht gestattet werden

Auch auf einem anderen Schauplatz vernichtet laut dem künstlerischen Leiter die Bürokratie die Chancen, dass das Marionetten-Theater die Pandemie überlebt. Abgesehen vom aktuellen Lockdown dürfe das Theater den Spielbetrieb in seinen engen Räumlichkeiten erst wieder aufnehmen, wenn eine hochwertige Lüftungs- und Klimaanlage eingebaut ist. Für diese aufwendigen Baumaßnahmen habe das Theater Ende Oktober 2020 Fördermittel beantragt. 100.000 € seien von der Stadt Düsseldorf für den Umbau des städtischen Gebäudes zugesagt worden, weitere 100.000 Euro sollten vom Rettungsprogramm "Neustart Kultur" des Bundes kommen.

Doch genau dort liege das Problem, so Bachleitner. "Obwohl die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft, die im Auftrag des Bundes die Förderanträge bearbeitet, das Projekt gerne unterstützen würde, kann sie den Antrag des Theaters, wie sich jetzt herausgestellt hat, leider nicht genehmigen." Das Marionetten-Theater habe 2019 rund 5 Prozent an öffentlichen Zuschüssen mehr erhalten (insgesamt 55,7 Prozent durch Stadt und Land NRW), als es die Förderrichtlinien zulassen.

Bachleitner hofft auf Kulanz

"Nun stehen wir wieder vor dem Nichts und haben 3 Monate Zeit verloren", schreibt Bachleitner an Staatsministerin Grütters und hofft auf Kulanz. Er bittet darum, die Regelung zu ändern oder eine Ausnahmegenehmigung zu ermöglichen. Denn würde man statt nur des vergangenen Jahres die letzten zehn Jahre als Bezugspunkt nehmen, so Bachleitner, dann liege das Düsseldorfer Theater lediglich bei 47,6 Prozent Zuschüssen.