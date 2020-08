Zwischen Zug und Bahnsteig geraten - Oma rettet Enkelkind

Archiv-/’Symbolbild: Der 4-Jährige rutschte beim Einsteigen in einen S-Bahn an der Bahnsteigkante ab.

Düsseldorf. Ein 4-jähriger Junge ist im Hauptbahnhof Düsseldorf zwischen Bahnsteigkante und Zug geraten. Seine Oma rettete ihn aus der Gefahr.

Es ist der Horror beim Einsteigen in einen Zug: Ein 4-jähriger Junge ist am Hauptbahnhof Düsseldorf zwischen Zug und Bahnsteigkante gestürzt. Doch die Rettung war nah: Seine Großmutter zog ihn aus dem Gefahrenbereich heraus.

„Beide kamen mit dem Schrecken davon“, berichtete am Dienstag die Bundespolizei. Am Sonntag um 12.30 Uhr sei der Fall passiert, teilte die Polizei mit. Der 4-Jährige wollte in eine S-Bahn der Linie S6 in Fahrtrichtung Essen Hbf einsteigen. „An der Tür aber rutschte der Junge von der Bahnsteigkante ab und fiel zwischen Zug und Bahnsteig“, berichtete die Bundespolizei.

50-Jährige reagiert schnell

Die Großmutter des Kleinen, eine 50-jährige Frau, habe schnell reagiert: „Sie zog den 4-Jährigen sofort aus dem Gleisbereich und konnte Schlimmeres verhindern“, heißt es im Polizeibericht. „Der Zug stand zur Abfahrt bereit und war noch nicht in Bewegung.“

Körperlich verletzt wurden Oma und Enkel nicht, berichtete die Polizei. Rettungssanitäter hatten sie nach dem Unfall untersucht.

Die Bundespolizei mahnt, auf Bahnsteigen besonders aufzupassen: „Der Bahnverkehr bringt Gefahren mit sich!“ (dae)