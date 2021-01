15-Kilometer-Radius: Ist Duisburg noch ein Corona-Hotspot?

Duisburg. Der Bewegungsradius soll für Bewohner von Corona-Hotspot-Städten auf 15 Kilometer begrenzt werden. Kommt die Regel nun auch auf Duisburger zu?

In Deutschland werden die Corona-Maßnahmen weiter verschärft. Bund und Länder haben sich auch auf eine Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer in Hotspot-Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Fällen pro 100.000 Einwohner geeinigt, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstagabend. Kommt eine solche 15-km-Regel nun auch auf Duisburg zu?

Die 15-Kilometer-Regel soll nicht nur für Landkreise gelten, sondern auch für kreisfreie Städte wie Duisburg, bestätigte am Dienstagabend NRW- Ministerpräsident Armin Laschet bei seiner Pressekonferenz. Kanzlerin Merkel war zuvor während ihrer Pressekonferenz auf Nachfrage eines Journalisten kurz näher auf die 15-Kilometer-Regel eingegangen, die vor allem tagestouristische Massenanstürme wie zuletzt im Sauerland verhindern soll.

Der Bewegungsradius soll in Hotspot-Kreisen und -Städten auf 15 Kilometer um den jeweiligen Wohnort begrenzt werden. Bezugspunkt, so Merkel, solle jedoch nicht die jeweilige Wohnadresse sein. Im Stadtgebiet betroffener Großstädte sollen sich die Menschen also weiter frei bewegen können, ohne auf die 15 Kilometer zu achten – alles andere sei „nicht praktikabel“ und nicht kontrollierbar, so die Kanzlerin.

Einschränkung der Bewegungsfreiheit: Meldeadresse nicht der Bezugspunkt

Die 25,1 Kilometer vom nördlichsten bis zum südlichsten Zipfel des Duisburger Stadtgebietes dürften alle Duisburger also weiterhin zurücklegen, ab der Stadtgrenze dann aber offiziell nicht mehr als 15 Kilometer. Ausflüge nach Wesel, Essen oder in den Düsseldorfer Süden wären für viele Duisburger bereits grenzwertig, solche in den Kreis Kleve oder ins Bergische tabu – sofern sie keine triftigen Gründe haben, etwa bei Fahrten zu Ärzten oder zur Arbeit.

Fest steht: Die 15-Kilometer-Regel wird an die 200er-Schwelle bei der Sieben-Tage-Inzidenz gekoppelt sein.

Duisburg war seit dem 27. Oktober ununterbrochen eine solche Hotspot-Kommune – bis zum 25. Dezember: An diesem Tag sackte der Inzidenzwert von 209,6 auf 170,6 Neuinfektionen in sieben Tagen je 100.000 Einwohner ab. Seither ist Duisburgs 7-Tage-Inzidenz auf 123,9 gesunken (siehe Grafik).

Ist Duisburg also wegen der Effekte des vor Weihnachten erstmals verschärften Teil-Lockdowns gar kein Hotspot mehr, für den die 15-km-Begrenzung in Frage kommt? Die aktuellen Fallzahlen geben darauf keine Antwort.

Inzidenz unter 200 – die aktuellen Fallzahlen sind weniger aussagekräftig

Denn die Dunkelziffer hat sich seit Weihnachten zweifelsfrei auch in Duisburg stark erhöht, weil seit dem 24. Dezember deutlich weniger Menschen von Hausärzten getestet oder zum PCR-Test ins Abstrichzentrum im Theater am Marientor (TAM) geschickt wurden.

Darauf deutet auch die täglich vom Gesundheitsamt gemeldete Zahl der erfassten Neuinfektionen seit Heiligabend hin: Am 24. Dezember waren es noch 134 labortechnisch bestätigte Fälle, an den elf folgenden Tagen nur noch dreimal mehr als 100 neue Fälle. Am 4. Januar wurden lediglich 18 neue Fälle erfasst, am 31. Dezember sogar nur acht.

Krisenstab berät Ende kommende Woche über Hotspot-Status

Der städtische Krisenstab will darum erst „Ende kommender Woche“, so Stadtsprecher Peter Hilbrands, über die Einstufung als Hotspot-Stadt und die damit verbundenen, verschärften Infektionsschutzmaßnahmen beraten. Der Stab rechnet damit, dass in den kommenden Tagen wieder mehr Neuinfektionen registriert werden.

Die deutlich gesunkenen Fallzahlen seien „aktuell nur sehr schwer zu beurteilen“, erklärte Krisenstabsleiter Paul Bischof auf Nachfrage am Dienstag: „Die niedrige Wocheninzidenz ist sicherlich zum Teil das Ergebnis des eingeschränkten Testvolumens beim Gesundheitsamt und der Kassenärztlichen Vereinigung.“ Laut Robert Koch-Institut seien die Daten (u.a. wegen der Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen) etwa ab Mitte Januar wieder aussagekräftiger.

Inwieweit sich der verschärfte Teil-Lockdown bereits positiv auf die Zahlen auswirkt, könne „gegenwärtig noch nicht seriös beurteilt werden“, meint so auch Paul Bischof. Es bestehe „deshalb leider noch kein Anlass, sich in Sicherheit zu wiegen. Es ist absehbar, dass die Zahl der Infizierten in den nächsten Tagen wieder zunehmen wird. Bis zu welchem Wert die Wocheninzidenz tatsächlich wieder ansteigt und was der Lockdown letztendlich bewirkt, wird sich wahrscheinlich erst im Laufe der nächsten Woche realistisch beurteilen lassen. Dass sich die Stadt Duisburg inzwischen eher im Mittelfeld aller NRW-Kommunen und auch bundesweit befindet, bewerte ich dennoch als eine positive Entwicklung", erklärte der Krisenstabsleiter.

Nach der seit dem 31. Dezember gültigen Fassung der Coronaschutzverordnung NRW sind Hotspot-Schutzmaßnahmen von betroffenen Städten und Kreisen „fortlaufend zu überprüfen und aufzuheben, wenn die Infektionszahlen nachhaltig deutlich unter den Wert von 200 absinken“. Ob verschärfte Regeln zurückgenommen werden, sollen Kommunen und Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (MAGS) einvernehmlich entscheiden.

Verschärfte Kontaktbeschränkungen bleiben

Die bleibt den Duisburgern durch die Beschlüssen von Bundesregierung und Ministerpräsidenten erhalten: Private Treffen im öffentlichen Raum sollen nur noch mit einer einzelnen Person außerhalb des eigenen Hausstandes möglich sein. Bislang waren in NRW noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt.