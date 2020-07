Unbekannte haben in Duisburg-Huckingen 36 Autos zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei 36 Autos in Huckingen zerkratzt – Polizei sucht Zeugen

Duisburg. Böse Überraschung für Anwohner in Huckingen: Unbekannte haben am Freitag 36 Autos zerkratzt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitag erlebten 36 Autobesitzer in Duisburg-Huckingen eine böse Überraschung: Unbekannte hatten ihre Autos an den Straßen „Biegerfelder Weg“ und „Zum Mühlenkotten“ mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Die Täter beschädigten die zur Fahrbahnseite geparkten Pkw-Türen. Fotos der Polizei zeigen tiefe Kratzer im Blech. Zeugen hatten den Vorfall gegen 14.25 Uhr auf der Buchholzer Wache bei der Polizei angezeigt. Als sich die Beamten vor Ort ein Bild machten, zählten die Ordnungshüter insgesamt 36 Autos mit Lackschäden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat entlang der beiden Straßen verdächtige Personen beobachtet? Zeugen sollen sich unter 0203 2800.