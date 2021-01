68-jähriger Duisburger erkennt Trickbetrüger am Telefon

Duisburg. Der Mann hatte sich als Polizist ausgegeben und vor Einbrechern gewarnt. Als er zum Geldabholen kam, wartete die Polizei auf den 24-Jährigen.

Da ist ein falscher Polizist an den Falschen geraten: Der unbekannte Anrufer, der am Donnerstag, 21. Januar, versucht hat, einen Duisburger (68) um sein Geld zu bringen, konnte als Betrüger entlarvt werden.

Der 68-Jährige meldete am Vormittag der Polizei, von einem Trickbetrüger angerufen worden zu sein. Der Mann habe behauptet, er sei Polizist und wolle vor einer Einbrecherbande warnen. Im selben Telefonat bot er an, das Vermögen des 68-Jährigen "in Verwahrung" zu nehmen und schickte ihn zum Geldabholen zur Bank. Was der Anrufer nicht ahnte: und weihte die Polizei ein. Als also gegen 14 Uhr an der Wohnung des vermeintlichen Opfers auf der Barbarastraße erschien und das Geld abholen wollte, warteten bereits echte Polizisten auf ihn. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache. Der 24-Jährige muss sich jetzt mit einem Verfahren wegen Betrugs auseinandersetzen.

