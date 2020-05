Vorsicht vor Trickbetrügern in Duisburg: Bei Täuschungsfällen an der Haustüre versuchen es Kriminelle nicht nur als falsche Polizisten.

Trickbetrüger 80-jährige Seniorin in Duisburg mit „Wasser-Trick“ bestohlen

Duisburg. Eine Seniorin aus Duisburg-Friemersheim ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Frauen verschafften sich Zutritt mit dem „Wasser-Trick“.

Mit vielen Maschen verschaffen sich Trickdiebe Zugang zu Häusern. Am Donnerstagnachmittag täuschten in Duisburg zwei Frauen eine Seniorin mit dem „Wasser-Trick“.

Gegen 15.25 Uhr fragten zwei unbekannte Frauen eine 80-Jährige an der Kaiserstraße in Friemersheim, ob sie ihnen ein Glas Wasser geben könne. Eine der Frauen sei zudem schwanger und leide unter Übelkeit. Zudem müsse das Essen ihres Kleinkindes zubereitet werden. Die Frauen täuschten demnach vor, dringend Hilfe zu benötigen, damit sie in die Wohnung gelangen.

Die hilfsbereite Seniorin ließ die Unbekannten in eintreten und versorgte sie. Nachdem sie gegangen waren, bemerkte die Duisburgerin, dass ihr Geld und ein Sparbuch fehlt. Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben: Eine der Frauen ist kräftig gebaut, hat dunkle Haare und war mit einer weißen Bluse und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Die zweite Frau trug ein helles Oberteil und hatte eine bunte Dreiviertelhose an. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter 0203 2800 entgegen.