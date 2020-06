99-Jähriger Corona-Patient aus Duisburg übersteht Infektion

Duisburg. Ein 99-jähriger Duisburger hat eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden. Er ist als genesen aus der Helios-Marien-Klinik entlassen worden.

Die Freude an der Helios-Marien-Klinik in Duisburg ist groß, denn die Ärzte konnten jetzt einen 99-jährigen Corona-Patienten als genesen wieder entlassen. Wie die Klinik mitteilt, war der gebürtige Pfälzer vor gut vier Wochen positiv getestet und mit Atemwegsbeschwerden in das Krankenhaus aufgenommen worden. Demnach entwickelte er anschließend eine leichte Lungenentzündung, hatte insgesamt aber nur eine vergleichsweise milde Symptome.

Das Klinikteam in Duisburg begleitete den Senior nicht nur durch die Krankheit, sondern versuchte auch Auswirkungen der Isolierung möglichst gut aufzufangen. „Wochenlang in einem Einzelzimmer zu liegen, ohne Besuch von lieben Menschen, das ist für die Patienten eine ziemliche Herausforderung“, sagt Stationsleiter Max-Martin Pasternack.

Mit festen Bezugspersonen und regelmäßigem Austausch mit der Familie habe der hochbetagte Patient die Zeit aber gut überstanden. Sein 68-jähriger Sohn zeigt sich dem Klinikteam gegenüber deshalb sehr dankbar: „Alle haben sich toll gekümmert und wir hatten die ganze Zeit ein gutes Gefühl, obwohl wir ihn nicht sehen konnten.“

Der Fall ermutigt das Klinikpersonal im Kampf gegen Corona sehr

Solche Erlebnisse sind im Kampf gegen Corona auch für das Duisburger Klinikpersonal etwas Besonderes, findet Pasternack und ergänzt: „Da ältere Menschen die am stärksten betroffene Risikogruppe in der Pandemie sind, ermutigt uns solch ein Ausgang sehr.“

Ob der genesene Patient seinen 100. Geburtstag Anfang nächsten Jahres groß feiern will, weiß der Senior noch nicht. In der Marien-Klinik sind sich aber alle einig: Grund genug hätte er dafür in jedem Fall.