A3: Vollsperrung zwischen Kreuzen Kaiserberg und Breitscheid

Die A3 in Duisburg. Die Autobahn wird zwischen Kreuz Kaiserberg (A3/A40) und dem Kreuz Breitscheid (A3/A52/A524) ab Freitagabend, 5. Juni, gesperrt und saniert.

Duisburg. In nur 55 Stunden soll ab dem 5. Juni ein 3,6 Kilometer langes Teilstück der A3 zwischen den Kreuzen Kaiserberg und Breitscheid saniert werden.

In gerade einmal 55 Stunden will der Landesbetrieb Straßen NRW kommendes Wochenende auf einem 3,6 Kilometer langen Teilstück der A3 die Fahrbahnen in beide Fahrtrichtungen sanieren: Gut 60.000 Quadratmeter Asphalt werden zwischen dem Kreuz Duisburg-Kaiserberg (A3/40) und dem Breitscheider Kreuz (A3/52/524) erneuert.

„Mit der Vollsperrung schaffen wir an einem Wochenende die Arbeit, die den Verkehr sonst mehrere Wochen behindert hätte“, sagt Thomas Oehler, Straßen-NRW-Abteilungsdirektor. Zwischen Freitag, 5. Juni, 22 Uhr und Montag, 8. Juni, 5 Uhr bleiben 55 Stunden, um die Fahrbahn in beiden Richtungen abzufräsen und neu aufzubauen.

Erneuerung der A3 in Duisburg: Lärmmindernder Asphalt wird eingebaut

Seit drei Monaten hat Straßen NRW zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Wedau und dem Autobahnkreuz Breitscheid die Fahrbahn erneuert sowie Sedimentationsanlagen zur Regenwasserbehandlung gebaut. Um die Gesamt-Maßnahme abzuschließen und gleichzeitig auch noch den Lärmschutz an diesem Autobahnabschnitt zu verbessern, wird nun lärmmindernder Splitt-Mastix-Asphalt eingebaut.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Damit der Autobahn-Abschnitt zwischen den beiden Kreuzen nach der Wochenend-Sperrung wieder ohne Beschränkungen für den Verkehr freigegeben werden kann, wird ein hoher logistischer Aufwand betrieben, teilt Straßen NRW mit. Sind von der alten Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen jeweils zwölf Zentimeter abgefräst und entsorgt, müssen gut 500 Lkw-Ladungen Asphalt aus drei Mischwerken in der Umgebung angeliefert werden. „Ein weiteres Mischwerk steht als Ersatz bereit, falls es an anderer Stelle ein Problem geben sollte.“

Je zwei Asphaltfertiger auf jeder Seite bringen das heiße Gemisch auf die Strecke, eine entsprechende Anzahl an Walzen sorgt dafür, dass die Oberfläche glatt wird.

Kosten von 6,6 Millionen Euro – Umleitung für Autofahrer wird eingerichtet

Insgesamt soll die Vollsperrung weniger Kosten verursachen, da Auf- und Abbau und die wochenlange Nutzung von transportablen Schutzeinrichtungen sehr kostenintensiv sind, erläutert der Landesbetrieb. Abschließend erhält der neue Asphalt noch die erforderlichen Markierungen, und die Strecke kann am Montagmorgen für die Pendler wieder frei gegeben werden.

„Baustellen sorgen für Stau, sind unfallträchtig und strapazieren nicht zuletzt die Nerven der Verkehrsteilnehmer“, weiß Straßen-NRW-Abteilungsdirektor Thomas Oehler. Deshalb habe die Vorgehensweise an der A3 Vorbildcharakter. In die gesamte Maßnahme – Bau der Entwässerung und Einbau des lärmmindernden Asphalts – investiere die Straßen-NRW-Autobahnniederlassung Krefeld 6,6 Millionen Euro aus Bundesmitteln.

Umleitungen werden zur Zeit der Bauarbeiten ausgeschildert sein. Sie führen großräumig über die A40, die A59 und die A524.