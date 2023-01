A59 in Duisburg nach Auffahrunfall teilweise gesperrt

Symbolbild. Auf der A59 gab es am Mittwochmorgen einen Auffahrunfall in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Althamborn.

Duisburg. Ein Auffahrunfall hat am Mittwochmorgen auf der A59 zwischen Dinslaken und Duisburg zu Stau geführt. Eine Fahrspur war zeitweise gesperrt.

Die Autobahn A59 war am Mittwochmorgen zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Walsum und dem Kreuz Duisburg-Nord zeitweise nur auf einer Fahrspur befahrbar. Grund war ein Auffahrunfall.

Drei waren in Höhe der Anschlussstelle Alt-Hamborn in Fahrtrichtung Düsseldorf aufeinander geprallt, berichtete die Autobahnpolizei am Morgen auf Nachfrage. Gegen 8.48 Uhr war der Unfall gemeldet worden. Ob es Verletzte gab, dazu konnte die Polizei am Morgen keine Angaben machen.

Eine Fahrbahn der in Richtung Duisburg war für etwa eine Stunde gesperrt, berichtete die Polizei. Gegen 9.45 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen. Laut WDR staute sich der Verkehr vor der Unfallstelle auf bis zu vier Kilometer. Dadurch hätten sich etwa eine halbe Stunde Verzögerung auf der Strecke ergeben.

(dae)

