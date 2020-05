Aktion in Duisburg: Sonnenblumen sollen Stadt verschönern

Die Sonnenblume soll auch in diesem Sommer wieder in den Straßen von Duisburg blühen und die Stadt verschönern. Dafür sorgen erneut die Mitglieder der Bürgerinitiative „We love Ludgeriplatz“ mit ihrer Aktion „Sonnenblumen für Duisburg“.

„Schon im vergangenen Jahr haben wir mit vielen Nachbarn den Ludgeriplatz mit Sonnenblumen bepflanzt“, berichtet Vanessa Weßbecher von der Initiative „We love Ludgeriplatz“. Die Mitglieder haben dieses Jahr an Ostern 56 Tütchen mit 2500 Blumensamen an der kleinen Pinnwand beim Pasta-Geschäft „Nudelgarten“ am Ludgeriplatz in Neudorf für Anwohner hinterlegt. Damit in diesem Jahr auch Bürger aus anderen Stadtteilen mitmachen können, haben sie zudem in den sozialen Medien auf ihre Aktion aufmerksam gemacht.

„Während der Corona-bedingten Isolation kann es eine willkommene Abwechslung sein“, sagt Vanessa Weßbecher über die Mitmachaktion, „Kinder können sich so mit einem wichtigen Thema beschäftigen und die Pflanze beim Wachsen beobachten“.

Sonnenblumen aus Kernen im Vogelfutter gezogen

Nicole und Jennifer Tauschnik haben über Instagram davon erfahren. „Das ist eine sehr schöne und positive Sache, die die Gemeinschaft stärkt, auch wenn man nicht beisammen sein kann“, finden die Neudorferinnen. „Aus Sonnenblumenkernen aus unserem Vogelfutter haben wir zwei Pflänzchen gezogen“, berichten sie. Eine Sonnenblume soll in ihren Garten, die andere soll gegenüber ihres Fotostudios auf der Grabenstraße die Straße verschönern.

Tipps für die richtige Pflege posteten die Engagierten auch in den sozialen Medien. Die Samen sollen in ein Pflanzgefäß mit Abzugsloch, die Erde nicht zu nass gehalten werden und die Gefäße am besten draußen stehen. Einen weiteren Ratschlag hat Vanessa Weßbecher, die ihren Blumentopf mit Frischhaltefolie umzogen hat. „Mehrfach in die Folie reinpiksen, und wenn die Köpfchen der Pflanze zu sehen sind, kann die Folie abgemacht werden“, empfiehlt die 40-jährige Lehrerin. Ihre sechs Pflanzgefäße stehen momentan noch auf ihrem Balkon, sollen aber bald den Rheinpark verschönern. Dort blüht die Sonnenblume dann bis in den Spätherbst.

Fotos mit Sonnenblumen in Duisburg posten mit #weloveludgeriplatz

Die Idee der Aktion war erneut, gemeinsam mit mehreren Bürgern die Setzlinge an Lieblingsorten auszupflanzen. Ob und wann diese Gemeinschaftsaktion in der Corona-Krise nun stattfinden kann, weiß die Bürgerinitiative noch nicht. Bis dahin freuen sich Vanessa Weßbecher und ihre Mitstreiterinnen über Fotos von Bürgern, die ihnen über die sozialen Medien oder per E-Mail geschickt werden können. Die Initiative ist bei Facebook und Instagram unter „weloveludgeriplatz“ zu finden, E-Mail: weloveludgeriplatz@yahoo.com