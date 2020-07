Alkoholfahrt in Duisburg endet nach Überschlag auf dem Dach

Duisburg. Ein 24-Jähriger hat am Samstag in Duisburg-Beeck die Kontrolle über sein Auto verloren. Seine Alkoholfahrt endete nach Überschlag auf dem Dach.

Ein 24-Jähriger hat am Samstagmorgen in Duisburg die Kontrolle über sein Auto verloren. Auf der Möhlenkampstraße in Beeck kam er gegen 5.40 Uhr mit seinem Audi in einer Linkskurve ins Schleudern. Zunächst kam er laut Polizeibericht von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen.

Nach Bergung durch Ersthelfer wurde der Fahrer mit dem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort blieb er stationär in Behandlung. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein von der Polizei sichergestellt.

Unfall mit Überschlag in Duisburg: Unfallort musste für Rettungsmaßnahme gesperrt werden

An dem Auto entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Das Abbinden von ausgetretenen Betriebsstoffen erfolgte durch die eingesetzte Feuerwehr. Der Unfallort musste für den Zeitraum der Rettungs- und Unfallaufnahme gesperrt werden.