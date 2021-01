Altenheim in Duisburg nach vielen Wochen endlich coronafrei

Tim Liedmann aus dem Vorstand des Evangelischen Christophoruswerks ist erleichtert: Das Werner-Brölsch-Haus in Duisburg-Meiderich ist nach vielen Wochen endlich coronafrei.

Duisburg Das Werner-Brölsch-Haus in Duisburg-Meiderich ist nach vielen Wochen endlich coronafrei. Einige Mitarbeiter sind aber noch nicht einsatzfähig.

Als die Testergebnisse da waren, flossen Freudentränen. Anderthalb Monate lang hatte das Werner-Brölsch-Haus des Evangelischen Christophoruswerks in Meiderich immer wieder Corona-Fälle und auch -Tote zu beklagen. Über die gesamte Zeit gesehen hatte sich fast jeder der 100 Bewohner infiziert. Zuletzt waren es noch 20 Senioren, die nun aber allesamt negativ getestet wurden, wie Tim Liedmann aus dem Vorstand des größten Träger von Angeboten in der Altenpflege in Duisburg, mitteilte.

Kein Wunder, dass die Erleichterung groß ist. "Endlich sind wir coronafrei", so Liedmann. Auch unter den Mitarbeitern des Werner-Brölsch-Hauses gebe es keine Corona-Infektionen mehr.

Einige Mitarbeiter des Werner-Brölsch-Hauses in Duisburg haben mit Folgen ihrer Corona-Erkrankung zu kämpfen

Allerdings sei das Team noch nicht wieder komplett. "Einige Mitarbeiter haben mit den Folgen ihrer Corona-Erkrankung zu kämpfen", stellt Liedmann klar. "Sie sind abgeschlagen, kaum belastbar, haben beispielsweise schon Probleme beim Treppensteigen und fallen deshalb schon langfristig aus."

