Altkleidercontainer in Duisburg angezündet - Zeugen gesucht

In Alt-Homberg in Duisburg hat ein Altkleidercontainer gebrannt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Duisburg-Homberg. Ein Altkleidercontainer hat am Samstagabend in Alt-Homberg gebrannt. Die Polizei Duisburg sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Polizei und Feuerwehr sind am Samstagabend (16. Januar) gegen 18 Uhr zu einem brennenden Altkleidercontainer in Alt-Homberg am Bismarckplatz ausgerückt. Die Beamten konnten die Flammen löschen, heißt es in einer Mitteilung. Die gespendete Kleidung sei komplett verbrannt.

Der Container stand auf dem Parkplatz zwischen Moerser-, Garten- und Paßstraße neben vier Altglasbehältern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Brand in Duisburg: Die Polizei nimmt Hinweise entgegen

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203/2800 entgegen.