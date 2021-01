Anwohner in Meiderich haben Angst um ihre Parkplätze

Rund um die Ritterstraße in Duisburg-Meiderich ist die Parkplatzsituation angespannt. Anwohner befürchten, dass die neue Siedlung "Rittercarrée" das Problem weiter verschärft.

14 moderne Einfamilienhäuser entstehen zurzeit an der in Meiderich – und mit ihnen neue Jedes Haus erhält einen eigenen Stellplatz, insgesamt sind am 16 solcher Flächen geplant. Die Anwohner der umliegenden Straßen fürchten jedoch, dass das nicht genügt. Die Bereiche vor ihren Haustüren sind nach ihrem Empfinden schon jetzt vollkommen zugeparkt.

„Man überlegt sich zwei Mal, abends noch wegzufahren, weil man bei der Rückkehr garantiert keinen mehr findet“, sagt Gertrud Bettges, die in der Ritterstraße wohnt. Auch Birgit Szabadi, in der Nachbarstraße zu Hause, befürchtet, dass sich die Situation verschärfen wird, wenn die Neubauten erst einmal bezogen sind. „Viele Familien haben doch einen Zweitwagen. Und wenn die Kinder groß sind, haben die auch ein eigenes Auto – wo sollen die alle hin?“ sagt sie.

Abgefahrene Spiegel und Dellen in den Autos

Die Baustelle ist umgeben von der Ritterstraße, der Nachbarstraße, Philippstraße und Borkhofer Straße. Die Nachbarstraße und die Ritterstraße sind Sackgassen und nur durch einen Fußgängerweg miteinander verbunden. Auch die Wendehammer seien durch Friedhofsbesucher regelmäßig zugeparkt, sagen die Anwohner. Bettges berichtet zudem von abgefahrenen Spiegeln und Dellen in den Autos.

Da die Zufahrt zum Rittercarrée durch einen Poller versperrt und damit nur für dortige Anwohner erreichbar sein wird, rechnet Szabadi mit einer Zunahme des Verkehrs: „Die Leute fahren dann über die Ritterstraße raus. Die bekommen außerdem Besuch, dessen Fahrzeuge dann auch in den Straßen drumherum stehen werden.“

Mehr Parkplätze am Rittercarrée als gesetzlich vorgeschrieben

Die Planungsfirma hatte vor Beginn der Bauarbeiten eine Infoveranstaltung für die Anwohner abgehalten. „Unsere Sorge vor den Parkplatzproblemen wurde mit dem Verweis auf die Zahl der Stellplätze vor den Neubauten abgetan“, sagt Szabadi, „die sei nämlich höher als eigentlich vorgeschrieben.“ Viele Nachbarn seien unzufrieden gewesen. „Wir können uns aber noch so sehr darüber aufregen, die Baugenehmigung ist erteilt und wir werden damit leben müssen,“ sagt sie resigniert.

Tatsächlich schreibt die Bauordnung des Landes NRW bei Häusern der Art des Rittercarrées nur ein bis zwei Pkw-Stellflächen vor – und das unabhängig davon, ob sich das Neubaugebiet mitten in der Stadt oder auf einer freien, zu erschließenden Fläche befindet. Am Rittercarrée sind 16 Parkplätze geplant, zwei mehr, als es Häuser geben wird.

Architekt und Bauherr des Rittercarrées weisen Kritik zurück

Ignoranz in der Planung weist Architekt Arif Akkurt zurück: „Das Parkplatzproblem ist ein grundsätzliches Problem dichter Ballungsräume“, sagt er. Man sei nach der Infoveranstaltung bereits auf die Anwohner zugegangen. „Die Lösung mit dem Poller war ein Wunsch der Nachbarn, um zu verhindern, dass die Autos durch die Zufahrt rasen. Auch den Fuß- und Radweg haben wir auf ihre Bitten hin erhalten“, sagt er. Der Großteil habe diese Entscheidungen positiv aufgenommen.

Als Reaktion auf die Kritik an der Parksituation habe der Bauherr außerdem die Pläne geändert. „Ursprünglich waren sogar 17 Neubauten angedacht, wir haben sie auf 14 reduziert und damit bewusst Rücksicht genommen.“ Mehr als zwei zusätzliche Stellplätze als vorgeschrieben seien jedoch nicht umsetzbar gewesen. „Man muss dabei auch Randbedingungen wie die Zufahrt berücksichtigen, das nimmt noch einmal zusätzlich Raum“, erklärt er.

Ein weiteres Argument trägt Bauherr Thomas Kretschmer vor: „Es ziehen ja auch ältere Leute in die Häuser ein. Die werden in naher Zukunft womöglich auf ihr Auto verzichten und den Nahverkehr nutzen“, sagt er. Gertrud Bettges sieht jedoch schwarz für ihr Viertel, denn als nächstes soll das Gelände des ehemaligen Hallenbads neben der Borkhofer Straße bebaut werden – wodurch ihren Schätzungen nach weitere 30 Anwohnerparkplätze wegfallen sollen.

>> STADT DUISBURG VERWEIST AUF DAS BAUGESETZBUCH

Die Stadt Duisburg gibt zu verstehen, dass der Bauherr Planungsrecht genieße und sich nur an das Baugesetzbuch zu halten habe. Es sei nicht möglich gewesen, von ihm weitere Stellplätze einzufordern.

Weitere, öffentliche Parkplätze sollen Stadtsprecherin Gabriele Priem zufolge in den genannten Straßen nicht ausgewiesen werden.