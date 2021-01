Attacke vor Hochfelder Getränkemarkt: Opfer rudert zurück

Im Gericht machte das Opfer einer Messerattacke in Hochfeld plötzlich einen Rückzieher.

Duisburg Vor einem Getränkemarkt in Hochfeld ist ein 42-Jähriger mit Messerstichen verletzt worden. Vor Gericht änderte er überraschend seine Aussage.

Mit letzter Kraft erreichte ein 42-jähriger Mann am Mittag des 19. Oktober 2019 das Helios Klinikum in Hochfeld und bat um Hilfe. Seine stark blutenden Verletzungen an Arm und linker Körperseite waren ihm wenige Minuten zuvor vor einem in der Nähe gelegenen Getränkemarkt zugefügt worden. Als mutmaßlicher Täter stand ein 37 Jahre alter Hochfelder vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz.

Während der Angeklagte im Laufe des zweitägigen Verfahrens konsequent schwieg, erinnerte sich der Geschädigte noch recht gut an die Attacke. „Als ich aus dem Supermarkt heraus kam, kam jemand von hinten.“ Aus den Augenwinkeln habe er ein Messer gesehen. „Ich habe mich weggedreht. So traf der Stich nicht meine Schulter, sondern den Arm.“ Ein zweiter Stich verletzte den 42-Jährigen an der linken Körperseite.

Prozess um Angriff in Duisburg: 42-Jähriger macht einen Rückzieher

Gegenüber der Polizei hatte der Geschädigte wenige Tage nach der Tat noch einen möglichen Anlass für die Tat genannt: Es sei in dem Getränkemarkt zu einem kurzen Streit um einen Hubwagen gekommen. Er hatte den Täter sehr detailliert beschrieben und ihn auch auf Fotos eindeutig identifiziert. Zudem hatte er sich später erneut bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass ihm anonyme Anrufer nahe gelegt hätten, sich mit dem Täter zu versöhnen und er Angst habe. Der 42-Jährige hatte sogar ein politisches Motiv für die Tat für möglich gehalten, wobei völlig offen blieb, was ihn zu dieser Mutmaßung veranlasste.

Doch an all das hatte der Hauptbelastungszeuge bei seiner Aussage vor dem Schöffengericht so gut wie keine Erinnerung mehr. „Ich habe den Täter ja gar nicht richtig gesehen. Nur die Augen. Und ich glaube nicht, dass es die des Angeklagten waren.“ Jedenfalls sei er sich heute nicht mehr sicher. „Und ich möchte nicht, dass aufgrund meiner Angaben jemand verurteilt wird, der vielleicht unschuldig ist.“

Freispruch für 37-Jährigen

Nachfragen, ob er vielleicht von Personen kontaktiert worden wäre, die seine Aussage beeinflussen wollten, oder ob ihm Geld angeboten worden oder gezahlt worden sei, verneinte der 42-Jährige. „Niemand hat auf mich eingewirkt. Und man hat mir auch kein Geld angeboten.“ Die Staatsanwältin ließ den Zeugen wissen, was sie von seiner Aussage hielt: „Ich glaube ihm kein Wort.“ Dennoch blieb ihr nichts anderes übrig, als für den Angeklagten Freispruch zu beantragen. Fünf Minuten später verkündete das Schöffengericht den Freispruch des 37-Jährigen. Die Kosten für den Prozess trägt der Steuerzahler.