Augenärztlicher Notdienst für Duisburg nun in Essen

Duisburg. Der augenärztliche Notdienst hat seit 1. Juli eine neue Struktur: Duisburger, Mülheimer und Oberhausener müssen in die Uniklinik Essen fahren.

Der augenärztliche Notdienst für die Städte Duisburg, Essen, Mülheim und Oberhausen wird ab sofort in die Klinik für Augenheilkunde im Universitätsklinikum Essen verlagert. An der Hufelandstraße 55 ist für denen neuen augenärztlichen Notfallbezirk eine gemeinsame Anlaufstelle eingerichtet worden, teilt die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) mit. Die Einrichtung, die in Kooperation mit dem Klinikum betrieben wird, ist täglich zu den sprechstundenfreien Zeiten geöffnet.

Uniklinik: Versorgung wird schneller und risikoärmer

„Die augenärztliche Notdienstpraxis Essen ist ein wichtiger Baustein bei der Etablierung zentraler fachärztlicher Notdienste in ganz Nordrhein“, sagt Dr. med. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein. Nach der Neuordnung des hausärztlichen Notdienstes, der in Duisburg seit 1. Juli im Bethesda-Krankenhaus (Hochfeld) und in der Helios St. Johannes-Klinik konzentriert wird, strebt die KV auch eine Neuordnung der fachärztlichen Notfallversorgung an. Sie ist auch für die Kinderärzte geplant. „Mit der Versorgung in einer adäquat ausgestatteten Einrichtung setzen wir auch die Vorgaben des Gesetzgebers nach einer engen Kooperation niedergelassener Ärzte mit Kliniken bei der Notfallversorgung um“, so Bergmann.

Die Universitätsmedizin Essen begrüßt die Zusammenarbeit. „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, sie weiter zu intensivieren. Dies soll zur schnelleren, interdisziplinären und risikoärmeren Versorgung führen“, sagt Prof. Dr. Nikolaos Bechrakis, Direktor der Klinik für Augenheilkunde. „Notfälle - beispielsweise im Falle von akut erforderlichen Operationen - können unmittelbar dem stationären Bereich zugeführt werden, während gleichzeitig die Ärzte des Klinikums von der Versorgung leichterer Beschwerden entlastet werden“, erklärt Dr. med. Ludger Wollring, Essener Augenarzt aus Essen und ehrenamtlicher Koordinator der neuen Notdienstpraxis.

Lokale Augennotdienste entfallen ab sofort

Damit entfallen die lokalen Augennotdienste die über die Arztrufnummer 116117 in Erfahrung gebracht werden mussten. Die Notdienstpraxis im Uniklinikum ist geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 Uhr bis 22 Uhr; Mittwoch, Freitag: 15 Uhr bis 22 Uhr; Samstag, Sonntag, Feiertag: 9 Uhr bis 13 Uhr und von 15 Uhr bis 22 Uhr(nach 22 Uhr Versorgung durch Augenklinik).