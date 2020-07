Die Zahlen der Ausbildungsplätze und Bewerber sind laut der Agentur für Arbeit in Duisburg zurückgegangen. Positiv: Es gibt in Duisburg noch viele freie Lehrstellen.

Ausbildungsmarkt Ausbildung in Duisburg: Rückgang an Bewerbern und Stellen

Duisburg. Die Zahlen der Ausbildungsplätze und Bewerber sind laut der Agentur für Arbeit in Duisburg rückläufig. Positiv: Es gibt viele freie Lehrstellen.

Zum Beginn der Sommerferien liegen die Zahlen zum Ausbildungsmarkt in Duisburg deutlich hinter den Werten des Vorjahres. Laut der Agentur für Arbeit meldeten Arbeitgeber in Duisburg seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2019 insgesamt 2504 Ausbildungsplätze, 453 weniger als im Vorjahr. Das entspricht einem Rückgang um 15,3 Prozent.

Auch die Zahl der gemeldeten Bewerber ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken: Seit Oktober 2019 meldeten sich 2820 Bewerber für eine Ausbildung und damit 555 weniger als im Vorjahreszeitraum. Laut der Behörde waren Ende Juni 2020 noch 1164 Bewerber unversorgt.

Ausbildung in Duisburg: Noch viele freie Lehrstellen

Positiv: Noch ist es nicht zu spät, einen Ausbildungsplatz zu ergattern – 1256 Ausbildungsstellen sind laut der Agentur für Arbeit in Duisburg noch unbesetzt. Dazu zählen etwa 100 Stellen als Verkäufer/in sowie als Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Ebenso werden noch 38 zukünftige zahnmedizinische Fachangestellte und 28 Binnenschiffer gesucht.

Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt hatte laut der Behörde auch die Corona-Krise. „Die Schulen waren geschlossen und so fehlte erst einmal der gewohnte, direkte Kontakt zu unserer Berufsberatung“, erklärt Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg. Mit Beratungen per Telefon oder E-Mail wurde versucht, die Lücke zu schließen.

Fachkräfte von morgen sichern

„Hinzu kommt, dass sich viele Unternehmen in einer unsicheren Situation befinden und noch nicht wissen, ob und wann sie wieder ausbilden“, erklärt Zimmermann den Rückgang an Ausbildungsplätzen. Dabei sei für beide Seiten – Firmen und Jugendliche – die duale Ausbildung ein wesentlicher Faktor aus der Krise: „Die jungen Leute starten in das Berufsleben und die Unternehmen brauchen die Fachkräfte, um in der Zukunft gut aufgestellt zu sein.“

Der Vorsitzende der Geschäftsführung möchte mit Blick auf die Anzahl noch offener Lehrstellen Jugendliche ermutigen, sich zu bewerben. Wer Unterstützung bei der Bewerbung braucht, könne sich online oder telefonisch bei den Beratern der Agentur für Arbeit melden.

Ausbildung in Duisburg: Beratungsaktion der Agentur für Arbeit am 23. Juli

Für den 23. Juli ist zudem eine große Telefonaktion geplant. Berufsberater besprechen an diesem Tag offene Ausbildungsplätze und zeigen Alternativen auf. Erreichbar sind die Mitarbeiter unter der Rufnummer 0203 3021647. Freie Ausbildungsplätze und Infos gibt es im Internet: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/duisburg/ausbildungtop10